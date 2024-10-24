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ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир работать над остановкой огня в Газе - РИА Новости, 24.10.2024
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23:09 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/gaza-1979929723.html
ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир работать над остановкой огня в Газе
ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир работать над остановкой огня в Газе - РИА Новости, 24.10.2024
ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир работать над остановкой огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир работать над прекращением израильской агрессии против сектора Газа, заявил член политбюро движения... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T23:09
2024-10-24T23:09
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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир работать над прекращением израильской агрессии против сектора Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан. "Мы попросили Россию, Китай и Алжир работать над прекращением агрессии против Газы", - сказал Хамдан в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen. Он добавил, что визит делегации ХАМАС в Москву "состоялся в рамках усилий движения по прекращению израильской агрессии против Газы". Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом и встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Абу Марзук заявил РИА Новости, что ХАМАС не просит у России военной помощи, но рассчитывает на политическую поддержку. Политик сообщил, что движение готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с гражданством России, но в рамках сделки по обмену с Израилем. Абу Марзук также подчеркнул, что ХАМАС просит Россию побудить лидера Палестины Махмуда Аббаса к переговорам по вопросу создания правительства нацединства в Палестине. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html
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хамас, муса абу марзук, михаил богданов, махмуд аббас, палестина, израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, Махмуд Аббас, Палестина, Израиль, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир работать над остановкой огня в Газе

Хамдан: ХАМАС попросило РФ, КНР и Алжир работать над остановкой огня в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир работать над прекращением израильской агрессии против сектора Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.
"Мы попросили Россию, Китай и Алжир работать над прекращением агрессии против Газы", - сказал Хамдан в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Он добавил, что визит делегации ХАМАС в Москву "состоялся в рамках усилий движения по прекращению израильской агрессии против Газы".
Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом и встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Абу Марзук заявил РИА Новости, что ХАМАС не просит у России военной помощи, но рассчитывает на политическую поддержку. Политик сообщил, что движение готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с гражданством России, но в рамках сделки по обмену с Израилем. Абу Марзук также подчеркнул, что ХАМАС просит Россию побудить лидера Палестины Махмуда Аббаса к переговорам по вопросу создания правительства нацединства в Палестине.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ЦАХАЛ рассекретила документы о связи журналистов Al-Jazeera с ХАМАС
Вчера, 17:46
 
ХАМАСМуса Абу МарзукМихаил БогдановМахмуд АббасПалестинаИзраильРоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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