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Эрдоган проведет совещание по вопросам безопасности после теракта - РИА Новости, 24.10.2024
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17:18 24.10.2024 (обновлено: 17:53 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/erdogan-1979858732.html
Эрдоган проведет совещание по вопросам безопасности после теракта
Эрдоган проведет совещание по вопросам безопасности после теракта - РИА Новости, 24.10.2024
Эрдоган проведет совещание по вопросам безопасности после теракта
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле совещание по вопросам безопасности в связи с терактом в Анкаре, сообщает газета Sabah. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:18
2024-10-24T17:53
казань
стамбул
анкара (провинция)
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
ирак
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле совещание по вопросам безопасности в связи с терактом в Анкаре, сообщает газета Sabah.Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами стали пять человек, пострадали 22. Оба ликвидированных террориста оказались членами "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая."Президент Эрдоган после возвращения с саммита БРИКС в Казани проведет совещание на высшем уровне по вопросам безопасности. Ожидается, что в нем примут участие некоторые министры и чиновники", - сообщила газета.По данным гостелеканала TRT Haber, совещание состоится в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в четверг вечером. В нем примут участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын, глава МВД Али Ерликая, начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак и другие чиновники.В четверг был повышен уровень угрозы во всех аэропортах Турции до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях, сообщала газета Hürriyet.Минобороны Турции ранее сообщило, что с ночи четверга ВВС Турции уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии и Ирака.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20241024/erdogan-1979781916.html
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стамбул
анкара (провинция)
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казань, стамбул, анкара (провинция), в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, ирак, рабочая партия курдистана, брикс
Казань, Стамбул, Анкара (провинция), В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ирак, Рабочая партия Курдистана, БРИКС
Эрдоган проведет совещание по вопросам безопасности после теракта

Эрдоган проведет совещание с министрами по вопросам безопасности после теракта

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле совещание по вопросам безопасности в связи с терактом в Анкаре, сообщает газета Sabah.
Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами стали пять человек, пострадали 22. Оба ликвидированных террориста оказались членами "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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"Президент Эрдоган после возвращения с саммита БРИКС в Казани проведет совещание на высшем уровне по вопросам безопасности. Ожидается, что в нем примут участие некоторые министры и чиновники", - сообщила газета.
По данным гостелеканала TRT Haber, совещание состоится в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в четверг вечером. В нем примут участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын, глава МВД Али Ерликая, начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак и другие чиновники.
В четверг был повышен уровень угрозы во всех аэропортах Турции до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях, сообщала газета Hürriyet.
Минобороны Турции ранее сообщило, что с ночи четверга ВВС Турции уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии и Ирака.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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