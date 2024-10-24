https://ria.ru/20241024/eksport-1979739988.html

Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев

Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев - РИА Новости, 24.10.2024

Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев

Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:25

2024-10-24T10:25

2024-10-24T10:44

экономика

россия

дмитрий патрушев

белоруссия

китай

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24"."Гречку с удовольствием едят в России, в Белоруссии, в Китае, и еще мы поставляем ее в Узбекистан и в Казахстан. По прошлому году мы экспортировали уже порядка 200 тысяч тонн, а в этом году мы, я думаю, что экспортируем еще больше. Я думаю, смело уйдем к 300 тысячам тонн", - сказал Патрушев.России за последние годы удалось существенно нарастить производство гречихи."Гречихи мы производим, по крайней мере в прошлом году произвели, порядка 1,5 миллиона тонн. В этом году, думаю, выйдем на те же результаты", - сказал вице-премьер, напомнив, что еще 2013 году Россия производила порядка 800 тысяч тонн этой культуры.

https://ria.ru/20241007/grechka-1582650059.html

россия

белоруссия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев, белоруссия, китай