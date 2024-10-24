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Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев - РИА Новости, 24.10.2024
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10:25 24.10.2024 (обновлено: 10:44 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/eksport-1979739988.html
Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев
Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев - РИА Новости, 24.10.2024
Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев
Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:25
2024-10-24T10:44
экономика
россия
дмитрий патрушев
белоруссия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24"."Гречку с удовольствием едят в России, в Белоруссии, в Китае, и еще мы поставляем ее в Узбекистан и в Казахстан. По прошлому году мы экспортировали уже порядка 200 тысяч тонн, а в этом году мы, я думаю, что экспортируем еще больше. Я думаю, смело уйдем к 300 тысячам тонн", - сказал Патрушев.России за последние годы удалось существенно нарастить производство гречихи."Гречихи мы производим, по крайней мере в прошлом году произвели, порядка 1,5 миллиона тонн. В этом году, думаю, выйдем на те же результаты", - сказал вице-премьер, напомнив, что еще 2013 году Россия производила порядка 800 тысяч тонн этой культуры.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, белоруссия, китай
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Белоруссия, Китай
Экспорт гречихи в 2024 году вырастет в полтора раза, сообщил Патрушев

Патрушев: экспорт гречихи из РФ в 2024 году вырастет в 1,5 раза, до 300 тыс тонн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая гречихи
Уборка урожая гречихи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая гречихи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экспорт гречихи из РФ вырастет в полтора раза в 2024 году и достигнет 300 тысяч тонн против 200 тысяч тонн в 2023 году, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Гречку с удовольствием едят в России, в Белоруссии, в Китае, и еще мы поставляем ее в Узбекистан и в Казахстан. По прошлому году мы экспортировали уже порядка 200 тысяч тонн, а в этом году мы, я думаю, что экспортируем еще больше. Я думаю, смело уйдем к 300 тысячам тонн", - сказал Патрушев.
России за последние годы удалось существенно нарастить производство гречихи.
"Гречихи мы производим, по крайней мере в прошлом году произвели, порядка 1,5 миллиона тонн. В этом году, думаю, выйдем на те же результаты", - сказал вице-премьер, напомнив, что еще 2013 году Россия производила порядка 800 тысяч тонн этой культуры.
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7 октября, 16:26
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевБелоруссияКитай
 
 
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