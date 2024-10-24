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Премьер Вьетнама привез Путину двух драконов в подарок

Премьер Вьетнама привез Путину двух драконов в подарок - РИА Новости, 25.10.2024

Премьер Вьетнама привез Путину двух драконов в подарок

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что привез президенту России Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-24T23:44

2024-10-24T23:44

2024-10-25T00:37

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что привез президенту России Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. "Уважаемый товарищ президент Владимир Путин, 7 октября у вас был день рождения. Я тогда отправил вам поздравительное письмо. И сегодня позвольте еще раз поздравить с этой датой. Я также привез с собой подарок вам. Это два дракона. Один маленький, один большой", — сказал вьетнамский премьер в рамках встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Он добавил, что во Вьетнаме драконы означают символ власти. "Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — это ваша власть за пределами России и во всем мире", — пояснил вьетнамский премьер. Фам Минь Чинь отметил, что Путин родился в год дракона, и напомнил, что в азиатском гороскопе двенадцать животных, и дракон среди них считается главным. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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