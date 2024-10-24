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Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире - РИА Новости, 24.10.2024
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13:49 24.10.2024 (обновлено: 14:07 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/dogovor-1979797556.html
Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире
Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире - РИА Новости, 24.10.2024
Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире
Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:49
2024-10-24T14:07
в мире
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баку
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саммит брикс в казани в 2024 году
армения
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич"."Наша оценка такова: уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976817914.html
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В мире, Ереван, Баку, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, БРИКС
Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире

Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать договор о мире

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
"Наша оценка такова: уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор", - сказал Пашинян.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Ушаков: черновую работу над миром между Баку и Ереваном проделали в Москве
7 октября, 17:11
 
В миреЕреванБакуСаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуАрменияАзербайджанНикол ПашинянБРИКС
 
 
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