https://ria.ru/20241024/dogovor-1979797556.html

Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире

Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире - РИА Новости, 24.10.2024

Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире

Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:49

2024-10-24T13:49

2024-10-24T14:07

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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич"."Наша оценка такова: уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20241007/ushakov-1976817914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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