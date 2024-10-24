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Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире
Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире - РИА Новости, 24.10.2024
Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире
Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:49
2024-10-24T13:49
2024-10-24T14:07
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Ереван предлагает Баку подписать договор о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич"."Наша оценка такова: уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976817914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире
Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать договор о мире