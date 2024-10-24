https://ria.ru/20241024/briks-1979928454.html

Боливию интересует перспектива членства в БРИКС после партнерства

Боливию интересует перспектива членства в БРИКС после партнерства - РИА Новости, 24.10.2024

Боливию интересует перспектива членства в БРИКС после партнерства

Боливию интересует вопрос, даёт ли статус партнёра БРИКС возможность стать полноправным членом объединения, заявил президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:45

2024-10-24T22:45

2024-10-24T22:45

в мире

россия

боливия

луис арсе

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979778832_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_cbe32d92bb7d4332971b3a14c43e12c4.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Боливию интересует вопрос, даёт ли статус партнёра БРИКС возможность стать полноправным членом объединения, заявил президент страны Луис Арсе. "Главное сомнение, которое мы имеем сегодня в свете... новостей, - это качество партнера объединения БРИКС, дает ли это возможность стать частью, полноправным членом БРИКС? Как вы рассматриваете этот вопрос? Эта модальность, которую определил БРИКС, является ли это путем к становлению полноправным членом? Это первый вопрос, который мы хотели бы обсудить", - сказал боливийский президент на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее президент РФ заявил, что члены БРИКС согласовали список государств - партнеров объединения. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/putin-1979882331.html

россия

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, боливия, луис арсе, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году