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Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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20:52 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979917529.html
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС
Вице-премьер Сербии Александр Вулин резко ответил официальному представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано на критику своего участия в саммите... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:52
2024-10-24T20:52
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россия
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александр вулин
петер стано
владимир путин
брикс
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БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин резко ответил официальному представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано на критику своего участия в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба вице-премьера. "На саммите БРИКС наряду с Сербией было еще около 40 государств, из которых одно (Турция - ред.) - член НАТО. Пытаться изолировать Россию и изолировать одного из самых уважаемых мировых лидеров, Владимира Путина, так же глупо, как назначить (Тонино) Пицула (хорватский европарламентарий - ред.) докладчиком Европейского парламента по Сербии, а Сербия - не глупая. Такие шаги говорят Сербии о том, что ЕС хочет ее (видеть - ред.) в БРИКС. Мы все все поняли. Привет из Казани", - цитирует Вулина пресс-служба. Депутат Европейского парламента с 2013 года от Социал-демократической партии Хорватии Тонино Пицула известен своей многолетней критикой в адрес сербских властей. В конце октября он был назначен новым докладчиком ЕП по ежегодному прогрессу Сербии на пути евроинтеграции. Сербский президент Александр Вучич по этому поводу отметил, что его страна ясно поняла сигнал Европарламента. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979824205.html
https://ria.ru/20241023/vulin-1979655254.html
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в мире, сербия, россия, турция, александр вулин, петер стано, владимир путин, брикс, евросоюз, нато, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Сербия, Россия, Турция, Александр Вулин, Петер Стано, Владимир Путин, БРИКС, Евросоюз, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС

Вице-премьер Сербии резко ответил на критику своего участия в саммите БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин резко ответил официальному представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано на критику своего участия в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"На саммите БРИКС наряду с Сербией было еще около 40 государств, из которых одно (Турция - ред.) - член НАТО. Пытаться изолировать Россию и изолировать одного из самых уважаемых мировых лидеров, Владимира Путина, так же глупо, как назначить (Тонино) Пицула (хорватский европарламентарий - ред.) докладчиком Европейского парламента по Сербии, а Сербия - не глупая. Такие шаги говорят Сербии о том, что ЕС хочет ее (видеть - ред.) в БРИКС. Мы все все поняли. Привет из Казани", - цитирует Вулина пресс-служба.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вучич иронично обвинил Туска в своем отсутствии на саммите БРИКС в Казани
Вчера, 15:14
Депутат Европейского парламента с 2013 года от Социал-демократической партии Хорватии Тонино Пицула известен своей многолетней критикой в адрес сербских властей. В конце октября он был назначен новым докладчиком ЕП по ежегодному прогрессу Сербии на пути евроинтеграции. Сербский президент Александр Вучич по этому поводу отметил, что его страна ясно поняла сигнал Европарламента.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу
23 октября, 18:43
 
В миреСербияРоссияТурцияАлександр ВулинПетер СтаноВладимир ПутинБРИКСЕвросоюзНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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