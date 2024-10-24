Путин объяснил, почему страны Африки и Азии станут центрами мирового роста
Путин рассказал о причинах становления стран Африки и Азии центрами роста в мире
Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему страны Африки и Азии станут активными центрами роста, среди важных причин он назвал большой рост народонаселения и небольшой уровень урбанизации.
"Почему мы так думаем: тому есть несколько причин. Первое - в этих странах наблюдается большой и быстрый рост народонаселения... Второе - в этих регионах мира пока небольшой уровень урбанизации, а он будет совершенно точно нарастать", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
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Путин отметил, что население Индии ежегодно увеличивается на 10 миллионов человек, в Африке тоже наблюдается быстрый рост. Кроме того, страны будут стремиться к тому, чтобы догонять по уровню жизни другие регионы мира.
"Всё это, а также ряд других факторов говорит о том, что темпы роста, да и накопление капитала будет происходить, оно уже происходит, всё это говорит о том, что на эти регионы мира нужно обратить особое внимание", - подчеркнул Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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