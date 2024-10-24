https://ria.ru/20241024/briks-1979878705.html

БРИКС открыт для всех, заявил Путин

БРИКС открыт для всех, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

БРИКС открыт для всех, заявил Путин

БРИКС - это не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет его ценности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:27

2024-10-24T18:27

2024-10-24T18:33

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС - это не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет его ценности, заявил президент России Владимир Путин."В Казани мы подтвердили, что БРИКС - это не замкнутый по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

казань

россия

бразилия

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