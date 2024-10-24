БРИКС открыт для всех, заявил Путин
Путин: БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС - это не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет его ценности, заявил президент России Владимир Путин.
"В Казани мы подтвердили, что БРИКС - это не замкнутый по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.