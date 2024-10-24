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Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС

Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС

Все заседания и мероприятия саммита БРИКС прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:24

2024-10-24T18:24

2024-10-24T18:32

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Все заседания и мероприятия саммита БРИКС прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Все без исключения заседания и мероприятия, о которых только что упомянул, прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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