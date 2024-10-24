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Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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18:24 24.10.2024 (обновлено: 18:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979877521.html
Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС
Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС
Все заседания и мероприятия саммита БРИКС прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:24
2024-10-24T18:32
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
казань
бразилия
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Все заседания и мероприятия саммита БРИКС прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Все без исключения заседания и мероприятия, о которых только что упомянул, прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, казань, бразилия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Казань, Бразилия
Путин отметил деловую и открытую атмосферу заседаний БРИКС

Путин: все мероприятия БРИКС прошли в деловом и открытом ключе

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Все заседания и мероприятия саммита БРИКС прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все без исключения заседания и мероприятия, о которых только что упомянул, прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинКазаньБразилия
 
 
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