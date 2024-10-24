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Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов - РИА Новости, 24.10.2024
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18:22 24.10.2024 (обновлено: 18:30 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979877118.html
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:22
2024-10-24T18:30
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
казань
владимир путин
бразилия
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, казань, владимир путин, бразилия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Казань, Владимир Путин, Бразилия
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов

Путин: Россия делала все, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин во время XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияКазаньВладимир ПутинБразилия
 
 
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