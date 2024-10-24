Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Путин: Россия делала все, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин во время XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.