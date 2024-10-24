Запад серьезно относится к финансовым инициативам БРИКС, пишет FT
FT: центробанки на Западе серьезно относятся к финансовым инициативам БРИКС
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XVI саммит БРИКС в Казани
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представители западных центробанков серьезно относятся к финансовым инициативам в рамках БРИКС, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы. Кроме того, на расширенном заседании саммита в Казани президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока. При этом, по словам Пескова, инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива платежной системе SWIFT. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge).
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"К российскому предложению серьезно отнеслись представители центробанков, посетившие встречу МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на этой неделе, которые заявили, что существует долгосрочный риск того, что глобальная платежная система может стать фрагментированной из-за геополитического напряжения", - пишет издание.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.