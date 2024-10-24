https://ria.ru/20241024/briks-1979836180.html

Запад серьезно относится к финансовым инициативам БРИКС, пишет FT

Запад серьезно относится к финансовым инициативам БРИКС, пишет FT - РИА Новости, 24.10.2024

Запад серьезно относится к финансовым инициативам БРИКС, пишет FT

Представители западных центробанков серьезно относятся к финансовым инициативам в рамках БРИКС, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:02

2024-10-24T16:02

2024-10-24T16:04

россия

казань

владимир путин

брикс

swift

совет федерации рф

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представители западных центробанков серьезно относятся к финансовым инициативам в рамках БРИКС, сообщает британская газета Financial Times. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы. Кроме того, на расширенном заседании саммита в Казани президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока. При этом, по словам Пескова, инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива платежной системе SWIFT. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge). "К российскому предложению серьезно отнеслись представители центробанков, посетившие встречу МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на этой неделе, которые заявили, что существует долгосрочный риск того, что глобальная платежная система может стать фрагментированной из-за геополитического напряжения", - пишет издание. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казань, владимир путин, брикс, swift, совет федерации рф, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году