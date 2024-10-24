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Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС
Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в четверг в Казани, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:04
2024-10-24T15:04
2024-10-24T15:34
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антониу гутерреш
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в четверг в Казани, сообщает агентство Белта. "Мы за мирное разрешение любых конфликтов", - приводит агентство слова Лукашенко с начала встречи. По данным агентства, Лукашенко подарил Гутеррешу скульптуру аистов - символ мира.Во время встречи президент Белоруссии отметил решительность генсека ООН. "Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь. Но такую решительность я встречаю впервые", - отметил он.Лукашенко назвал Гутерреша первым генсеком ООН, который "открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки". "Вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна - абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе", - отметил глава белорусского государства.Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет рядом с ООН в том, что касается вопросов мира и войны. "Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов", - сказал он.
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белоруссия, казань, александр лукашенко, антониу гутерреш, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток
Белоруссия, Казань, Александр Лукашенко, Антониу Гутерреш, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток
Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС
Лукашенко встретился с Гутеррешем на саммите БРИКС в Казани
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в четверг в Казани, сообщает агентство Белта.
"Мы за мирное разрешение любых конфликтов", - приводит агентство слова Лукашенко с начала встречи.
По данным агентства, Лукашенко подарил Гутеррешу скульптуру аистов - символ мира.
Во время встречи президент Белоруссии отметил решительность генсека ООН. "Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь. Но такую решительность я встречаю впервые", - отметил он.
Лукашенко назвал Гутерреша первым генсеком ООН, который "открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки". "Вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку
не просто созвучна - абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе", - отметил глава белорусского государства.
Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет рядом с ООН в том, что касается вопросов мира и войны. "Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов", - сказал он.