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Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС

Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в четверг в Казани, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:04

2024-10-24T15:04

2024-10-24T15:34

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МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в четверг в Казани, сообщает агентство Белта. "Мы за мирное разрешение любых конфликтов", - приводит агентство слова Лукашенко с начала встречи. По данным агентства, Лукашенко подарил Гутеррешу скульптуру аистов - символ мира.Во время встречи президент Белоруссии отметил решительность генсека ООН. "Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь. Но такую решительность я встречаю впервые", - отметил он.Лукашенко назвал Гутерреша первым генсеком ООН, который "открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки". "Вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна - абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе", - отметил глава белорусского государства.Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет рядом с ООН в том, что касается вопросов мира и войны. "Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов", - сказал он.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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