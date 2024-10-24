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На Западе забили тревогу из-за кадров с саммита БРИКС

На Западе забили тревогу из-за кадров с саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

На Западе забили тревогу из-за кадров с саммита БРИКС

Саммит БРИКС в Казани доказал, что Россия стала неформальным лидером Глобального Юга, пишет Lidovky. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:39

2024-10-24T14:39

2024-10-24T17:01

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани доказал, что Россия стала неформальным лидером Глобального Юга, пишет Lidovky."Кадры из Казани подтверждают, что Россия — не тот изгой, каким ее хотели бы видеть мечтатели. <…> Давайте признаем, что путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга", — говорится в материале.Отмечается, что на сторону Москвы встало большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые западные прогрессисты. Саммит БРИКС в Казани стал первым столь масштабным событием с начала спецоперации, при этом он привлек гораздо больше государств, чем хотелось бы либеральным демократам, поясняет автор статьи."Западу самому стоит задуматься, почему для стольких стран, близких к традиционному Западу, саммит БРИКС в России — столь привлекательное событие", — резюмируется в публикации.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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