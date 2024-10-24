Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС
Президент Лаоса Сисулит поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, выступая на саммите "БРИКС+ аутрич" в Казани, поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС и разработку основных рамок сотрудничества в составе объединения.
"Я бы хотел выразить глубокую признательность Российской Федерации, как одной из стран-основательниц БРИКС, за то, что Россия выступила с многими основными инициативами (по созданию БРИКС – ред.) и создала многие механизмы сотрудничества в строительстве новой экономической и финансовой системы, отвечающей ожиданиям мирового сообщества", - заявил Сисулит.
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