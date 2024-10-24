https://ria.ru/20241024/briks-1979806715.html

Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС

Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, выступая на саммите "БРИКС+ аутрич" в Казани, поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС и разработку основных рамок... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:28

2024-10-24T14:28

2024-10-24T14:28

россия

лаос

казань

тхонглун сисулит

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, выступая на саммите "БРИКС+ аутрич" в Казани, поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС и разработку основных рамок сотрудничества в составе объединения. "Я бы хотел выразить глубокую признательность Российской Федерации, как одной из стран-основательниц БРИКС, за то, что Россия выступила с многими основными инициативами (по созданию БРИКС – ред.) и создала многие механизмы сотрудничества в строительстве новой экономической и финансовой системы, отвечающей ожиданиям мирового сообщества", - заявил Сисулит.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

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