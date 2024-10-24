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Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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14:28 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979806715.html
Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС
Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, выступая на саммите "БРИКС+ аутрич" в Казани, поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС и разработку основных рамок... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:28
2024-10-24T14:28
россия
лаос
казань
тхонглун сисулит
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, выступая на саммите "БРИКС+ аутрич" в Казани, поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС и разработку основных рамок сотрудничества в составе объединения. "Я бы хотел выразить глубокую признательность Российской Федерации, как одной из стран-основательниц БРИКС, за то, что Россия выступила с многими основными инициативами (по созданию БРИКС – ред.) и создала многие механизмы сотрудничества в строительстве новой экономической и финансовой системы, отвечающей ожиданиям мирового сообщества", - заявил Сисулит.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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Россия, Лаос, Казань, Тхонглун Сисулит, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Президент Лаоса поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС

Президент Лаоса Сисулит поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, выступая на саммите "БРИКС+ аутрич" в Казани, поблагодарил Россию за инициативу по созданию БРИКС и разработку основных рамок сотрудничества в составе объединения.
"Я бы хотел выразить глубокую признательность Российской Федерации, как одной из стран-основательниц БРИКС, за то, что Россия выступила с многими основными инициативами (по созданию БРИКС – ред.) и создала многие механизмы сотрудничества в строительстве новой экономической и финансовой системы, отвечающей ожиданиям мирового сообщества", - заявил Сисулит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
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