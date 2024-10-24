https://ria.ru/20241024/briks-1979785744.html

Путин высказался по конфликту с Украиной

Путин высказался по конфликту с Украиной - РИА Новости, 24.10.2024

Путин высказался по конфликту с Украиной

Конфликт у границ России происходит к ее огромному сожалению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:08

2024-10-24T13:08

2024-10-24T13:14

украина

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Конфликт у границ России происходит к ее огромному сожалению, заявил президент РФ Владимир Путин."На планете (сейчас) много вооруженных конфликтов. У нас на границах происходит то же самое, к нашему огромному сожалению", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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