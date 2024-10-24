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Путин высказался по конфликту с Украиной - РИА Новости, 24.10.2024
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13:08 24.10.2024 (обновлено: 13:14 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979785744.html
Путин высказался по конфликту с Украиной
Путин высказался по конфликту с Украиной - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался по конфликту с Украиной
Конфликт у границ России происходит к ее огромному сожалению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:08
2024-10-24T13:14
украина
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
владимир путин
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Конфликт у границ России происходит к ее огромному сожалению, заявил президент РФ Владимир Путин."На планете (сейчас) много вооруженных конфликтов. У нас на границах происходит то же самое, к нашему огромному сожалению", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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украина, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, владимир путин, брикс
Украина, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Владимир Путин, БРИКС
Путин высказался по конфликту с Украиной

Путин: конфликт у границ с Россией происходит к огромному ее сожалению

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Конфликт у границ России происходит к ее огромному сожалению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На планете (сейчас) много вооруженных конфликтов. У нас на границах происходит то же самое, к нашему огромному сожалению", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 00:00
 
УкраинаРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКазаньВладимир ПутинБРИКС
 
 
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