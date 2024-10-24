Глава МИД Бразилии призвал избегать эскалации украинского кризиса
Глава МИД Бразилии Виейра призвал избегать эскалации украинского кризиса
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Необходимо избежать эскалации украинского кризиса, а также максимально осторожно подойти к эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Избежание эскалации также имеет решающее значение в конфликте на Украине. Это послание, которое пытаются распространить Бразилия и Китай, а также 11 стран. Мы создали "клуб мира" для создания диалога и поиска долгосрочного решения, это решение произойдет только через уважение принципов суверенитета, территориальной целостности и рассмотрения законных интересов безопасности со всех сторон", - сказал он в ходе саммита в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Виейра отметил, что мира в регионе не будет, пока не будет независимого палестинского государства. Он также добавил, что в свете обострения ситуации в Ливане потребуется максимальная осторожность, чтобы этот конфликт не перерос в "тотальную войну".
По словам главы МИД Бразилии, мир нужен, чтобы снова сосредоточиться на решении самых больших проблем современности.
Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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