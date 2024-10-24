https://ria.ru/20241024/briks-1979784834.html
БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявили в Индии
БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявили в Индии - РИА Новости, 24.10.2024
БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявили в Индии
Формат БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:03
2024-10-24T13:03
2024-10-24T13:03
в мире
индия
азия
африка
субраманиам джайшанкар
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Формат БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Под термином "Глобальный Юг" подразумеваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" Джайшанкар отметил, что мир сталкивается с парадоксом, заключающимся в том, что по мере продвижения вперед давние проблемы только усложняются. "С одной стороны, наблюдается устойчивая диверсификация производства и потребления. Страны, получившие независимость от колониализма, ускорили свое развитие и социально-экономический прогресс, появились новые возможности, способствующие привлечению большего числа талантливых людей… В то же время многие несправедливости прошлого также сохраняются. На самом деле они приобрели новые формы и проявления. Мы видим это в доступе к ресурсам развития, современным технологиям и повышению эффективности. Давайте также признаем, что выгоды от глобализации были весьма неравномерными, а пандемия COVID и многочисленные конфликты усугубили бремя, которое несут страны Глобального Юга", - заявил он. Джайшанкар отметил, что в этих условиях формат БРИКС может предоставить новые независимые платформы и свести к минимуму чрезмерную зависимость от существующих ныне. "Как нам создать более справедливый глобальный порядок? Во-первых, укрепляя и расширяя платформы независимого характера, расширяя выбор в различных областях и сводя к минимуму чрезмерную зависимость от тех, которые можно использовать, именно здесь БРИКС действительно может изменить ситуацию на Глобальном Юге", - заявил он. Глава МИД Индии также призвал к реформированию существующих институтов и механизмов, особенно Совета Безопасности ООН и многосторонних банков развития.
https://ria.ru/20241024/kitaj-1979762012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, азия, африка, субраманиам джайшанкар, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индия, Азия, Африка, Субраманиам Джайшанкар, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявили в Индии
Глава МИД Индии Джайшанкар: БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Формат БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Под термином "Глобальный Юг" подразумеваются развивающиеся страны Азии
, Африки
и Латинской Америки
.
Выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" Джайшанкар отметил, что мир сталкивается с парадоксом, заключающимся в том, что по мере продвижения вперед давние проблемы только усложняются.
"С одной стороны, наблюдается устойчивая диверсификация производства и потребления. Страны, получившие независимость от колониализма, ускорили свое развитие и социально-экономический прогресс, появились новые возможности, способствующие привлечению большего числа талантливых людей… В то же время многие несправедливости прошлого также сохраняются. На самом деле они приобрели новые формы и проявления. Мы видим это в доступе к ресурсам развития, современным технологиям и повышению эффективности. Давайте также признаем, что выгоды от глобализации были весьма неравномерными, а пандемия COVID и многочисленные конфликты усугубили бремя, которое несут страны Глобального Юга", - заявил он.
Джайшанкар отметил, что в этих условиях формат БРИКС может предоставить новые независимые платформы и свести к минимуму чрезмерную зависимость от существующих ныне.
"Как нам создать более справедливый глобальный порядок? Во-первых, укрепляя и расширяя платформы независимого характера, расширяя выбор в различных областях и сводя к минимуму чрезмерную зависимость от тех, которые можно использовать, именно здесь БРИКС действительно может изменить ситуацию на Глобальном Юге", - заявил он.
Глава МИД Индии также призвал к реформированию существующих институтов и механизмов, особенно Совета Безопасности ООН
и многосторонних банков развития.