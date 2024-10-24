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Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 24.10.2024
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12:56 24.10.2024 (обновлено: 13:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979782711.html
Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю
Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 24.10.2024
Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, призвал страны поддержать запрет на поставки вооружения Израилю. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:56
2024-10-24T13:04
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, призвал страны поддержать запрет на поставки вооружения Израилю. "Пока не будет остановлено кровопролитие на Ближнем Востоке, не может быть и речи о справедливости и развитии в будущем. Агрессивное поведение Израиля давно перешло все границы. Палестинский народ подвергается геноциду. В XXI веке игнорирование этой трагедии не может освободить никого от ответственности. Я предлагаю странам, которые не признают Палестину, предпринять шаги в этом направлении. Продолжение поддержки Израиля оружием делает его еще более безрассудным. Мы начали инициативу по запрету в рамках ООН поставок вооружения Израилю. Я рассчитываю на поддержку вас, наших друзей, в этом вопросе", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954287888.html
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В мире, Израиль, Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю

Эрдоган призвал страны БРИКС+ поддержать запрет на поставки оружия Израилю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на XVI саммите БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на XVI саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на XVI саммите БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, призвал страны поддержать запрет на поставки вооружения Израилю.
"Пока не будет остановлено кровопролитие на Ближнем Востоке, не может быть и речи о справедливости и развитии в будущем. Агрессивное поведение Израиля давно перешло все границы. Палестинский народ подвергается геноциду. В XXI веке игнорирование этой трагедии не может освободить никого от ответственности. Я предлагаю странам, которые не признают Палестину, предпринять шаги в этом направлении. Продолжение поддержки Израиля оружием делает его еще более безрассудным. Мы начали инициативу по запрету в рамках ООН поставок вооружения Израилю. Я рассчитываю на поддержку вас, наших друзей, в этом вопросе", - сказал турецкий лидер.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
ООН призвала прекратить поставки оружия Израилю
20 июня, 15:57
 
В миреИзраильТурцияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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