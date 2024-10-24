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Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю

Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 24.10.2024

Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, призвал страны поддержать запрет на поставки вооружения Израилю. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:56

2024-10-24T12:56

2024-10-24T13:04

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, призвал страны поддержать запрет на поставки вооружения Израилю. "Пока не будет остановлено кровопролитие на Ближнем Востоке, не может быть и речи о справедливости и развитии в будущем. Агрессивное поведение Израиля давно перешло все границы. Палестинский народ подвергается геноциду. В XXI веке игнорирование этой трагедии не может освободить никого от ответственности. Я предлагаю странам, которые не признают Палестину, предпринять шаги в этом направлении. Продолжение поддержки Израиля оружием делает его еще более безрассудным. Мы начали инициативу по запрету в рамках ООН поставок вооружения Израилю. Я рассчитываю на поддержку вас, наших друзей, в этом вопросе", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954287888.html

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