https://ria.ru/20241024/briks-1979781655.html

Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС

Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС

Палестинский лидер Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестину примут в состав БРИКС в скором времени, она желает укреплять партнерские связи с со странами... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

2024-10-24T13:15

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестину примут в состав БРИКС в скором времени, она желает укреплять партнерские связи с со странами объединения."Подчеркиваем наше желание, чтобы Государство Палестина было принято в объединение БРИКС в скором будущем", - заявил Аббас на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Президент Палестины отметил желание страны укреплять партнерство со странами БРИКС, участвовать в мероприятиях группы и действовать в духе объединения."Страны БРИКС стали представлять определяющий и влиятельный вес в установлении норм международных мира и безопасности", - добавил Аббас.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241019/briks-1978859850.html

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