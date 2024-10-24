https://ria.ru/20241024/briks-1979781655.html
Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС
Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС
Палестинский лидер Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестину примут в состав БРИКС в скором времени, она желает укреплять партнерские связи с со странами... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
2024-10-24T13:15
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махмуд аббас
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестину примут в состав БРИКС в скором времени, она желает укреплять партнерские связи с со странами объединения."Подчеркиваем наше желание, чтобы Государство Палестина было принято в объединение БРИКС в скором будущем", - заявил Аббас на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Президент Палестины отметил желание страны укреплять партнерство со странами БРИКС, участвовать в мероприятиях группы и действовать в духе объединения."Страны БРИКС стали представлять определяющий и влиятельный вес в установлении норм международных мира и безопасности", - добавил Аббас.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241019/briks-1978859850.html
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в мире, россия, палестина, казань, махмуд аббас, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Казань, Махмуд Аббас, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС
Аббас выразил надежду на принятие Палестины в БРИКС в ближайшем будущем