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Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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12:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979779804.html
Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС
Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС
Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:47
2024-10-24T12:47
россия
белоруссия
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате аутрич/БРИКС+. "Белоруссия демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики. И, конечно, безусловно внесет свой вклад в работу нашей организации", - сказал Путин. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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россия, белоруссия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Белоруссия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС

Путин: Белоруссия, безусловно, внесет свой вклад в работу БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате аутрич/БРИКС+.
"Белоруссия демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики. И, конечно, безусловно внесет свой вклад в работу нашей организации", - сказал Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 12:30
 
РоссияБелоруссияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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