https://ria.ru/20241024/briks-1979779804.html

Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС

Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС

Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:47

2024-10-24T12:47

2024-10-24T12:47

россия

белоруссия

казань

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате аутрич/БРИКС+. "Белоруссия демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики. И, конечно, безусловно внесет свой вклад в работу нашей организации", - сказал Путин. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/briks-1979774927.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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