Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС
Путин: Белоруссия, безусловно, внесет свой вклад в работу БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате аутрич/БРИКС+.
"Белоруссия демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики. И, конечно, безусловно внесет свой вклад в работу нашей организации", - сказал Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.