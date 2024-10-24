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Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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11:50 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979764590.html
Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС
Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС
Эфиопия активно включилась в деятельность БРИКС и в дальнейшем внесет свой вклад в работу объединения, уверен президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:50
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эфиопия
россия
африка
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Эфиопия активно включилась в деятельность БРИКС и в дальнейшем внесет свой вклад в работу объединения, уверен президент России Владимир Путин. "Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. И уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире, она внесет свой вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения", - сказал Путин в ходе заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" в Казани.
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эфиопия, россия, африка, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Эфиопия, Россия, Африка, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС

Путин: Эфиопия внесет свой вклад в работу БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Эфиопия активно включилась в деятельность БРИКС и в дальнейшем внесет свой вклад в работу объединения, уверен президент России Владимир Путин.
"Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. И уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире, она внесет свой вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения", - сказал Путин в ходе заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" в Казани.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
23 октября, 23:00
 
ЭфиопияРоссияАфрикаВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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