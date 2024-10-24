https://ria.ru/20241024/briks-1979764590.html

Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС

Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин отметил работу Эфиопии в БРИКС

Эфиопия активно включилась в деятельность БРИКС и в дальнейшем внесет свой вклад в работу объединения, уверен президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:50

2024-10-24T11:50

2024-10-24T11:50

эфиопия

россия

африка

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Эфиопия активно включилась в деятельность БРИКС и в дальнейшем внесет свой вклад в работу объединения, уверен президент России Владимир Путин. "Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. И уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире, она внесет свой вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения", - сказал Путин в ходе заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" в Казани.

https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html

эфиопия

россия

африка

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эфиопия, россия, африка, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году