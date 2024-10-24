Президент Ирана назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества
Президент Ирана Пезешкиан назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества
Стела БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС смог предложить успешную модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
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"Формирование коалиций и стремление к конструктивным и дружественным отношениям является частью сегодняшней реальности и желания многих стран и международных акторов освободиться от односторонности. Основы одностроних подходов и однополярной гегемонии чрезвычайно шатки. Многие международные структуры и механизмы, возникшие из этого подхода, - такие, как Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации, ...потеряли свою прежнюю эффективность... Именно поэтому объединение БРИКС со своими высокими популярными целями смогло стать успешной моделью сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне", - сказал Пезешкиан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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