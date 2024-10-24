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Президент Ирана назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества - РИА Новости, 24.10.2024
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11:40 24.10.2024 (обновлено: 12:20 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979760938.html
Президент Ирана назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества
Президент Ирана назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Ирана назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества
БРИКС смог предложить успешную модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне, заявил в ходе своей речи на саммите... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:40
2024-10-24T12:20
иран
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
масуд пезешкиан
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС смог предложить успешную модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."Формирование коалиций и стремление к конструктивным и дружественным отношениям является частью сегодняшней реальности и желания многих стран и международных акторов освободиться от односторонности. Основы одностроних подходов и однополярной гегемонии чрезвычайно шатки. Многие международные структуры и механизмы, возникшие из этого подхода, - такие, как Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации, ...потеряли свою прежнюю эффективность... Именно поэтому объединение БРИКС со своими высокими популярными целями смогло стать успешной моделью сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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иран, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, масуд пезешкиан
Иран, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества

Президент Ирана Пезешкиан назвал БРИКС успешной моделью сотрудничества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС смог предложить успешную модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
"Формирование коалиций и стремление к конструктивным и дружественным отношениям является частью сегодняшней реальности и желания многих стран и международных акторов освободиться от односторонности. Основы одностроних подходов и однополярной гегемонии чрезвычайно шатки. Многие международные структуры и механизмы, возникшие из этого подхода, - такие, как Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации, ...потеряли свою прежнюю эффективность... Именно поэтому объединение БРИКС со своими высокими популярными целями смогло стать успешной моделью сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровне", - сказал Пезешкиан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
ИранБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреМасуд Пезешкиан
 
 
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