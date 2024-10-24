https://ria.ru/20241024/briks-1979760202.html

Путин рассказал, к чему приведет обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин рассказал, к чему приведет обострение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал, к чему приведет обострение конфликта на Ближнем Востоке

Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:37

2024-10-24T11:37

2024-10-24T11:37

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

россия

ближний восток

иран

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны, заявил президент России Владимир Путин."Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона, резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241024/uregulirovanie-1979759490.html

россия

ближний восток

иран

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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия, ближний восток, иран, в мире