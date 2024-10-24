Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Путина за проведение саммита БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за успешное проведение саммита БРИКС.
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"Спасибо президенту Путину и российскому правительству за организацию этого диалога лидеров БРИКС", — сказал он, выступая на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Он также поздравил российского лидера с успешным проведением этой встречи.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.