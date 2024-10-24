https://ria.ru/20241024/briks-1979754381.html

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за успешное проведение саммита БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

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2024-10-24T11:24

2024-10-24T13:31

брикс

си цзиньпин

саммит брикс в казани в 2024 году

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россия

казань

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за успешное проведение саммита БРИКС."Спасибо президенту Путину и российскому правительству за организацию этого диалога лидеров БРИКС", — сказал он, выступая на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич".Он также поздравил российского лидера с успешным проведением этой встречи.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

https://ria.ru/20241023/vstrecha-1979635927.html

китай

россия

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