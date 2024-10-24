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Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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11:24 24.10.2024 (обновлено: 13:31 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979754381.html
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за успешное проведение саммита БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:24
2024-10-24T13:31
брикс
си цзиньпин
саммит брикс в казани в 2024 году
китай
россия
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за успешное проведение саммита БРИКС.&quot;Спасибо президенту Путину и российскому правительству за организацию этого диалога лидеров БРИКС&quot;, — сказал он, выступая на заседании в формате &quot;БРИКС плюс/аутрич&quot;.Он также поздравил российского лидера с успешным проведением этой встречи.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
https://ria.ru/20241023/vstrecha-1979635927.html
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БРИКС, Си Цзиньпин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Китай, Россия, Казань, Владимир Путин
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Путина за проведение саммита БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за успешное проведение саммита БРИКС.
«

"Спасибо президенту Путину и российскому правительству за организацию этого диалога лидеров БРИКС", — сказал он, выступая на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Он также поздравил российского лидера с успешным проведением этой встречи.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина
23 октября, 17:43
 
БРИКССи ЦзиньпинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКитайРоссияКазаньВладимир Путин
 
 
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