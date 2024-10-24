https://ria.ru/20241024/briks-1979752501.html

Путин пригласил партнеров развивать коридор "Север-Юг" и Севморпуть

Путин пригласил партнеров развивать коридор "Север-Юг" и Севморпуть - РИА Новости, 24.10.2024

Путин пригласил партнеров развивать коридор "Север-Юг" и Севморпуть

Россия приглашает все заинтересованные страны к сотрудничеству по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" и Северному морскому пути (Севморпути,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:18

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2024-10-24T12:07

экономика

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

казань

россия

северный морской путь

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия приглашает все заинтересованные страны к сотрудничеству по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" и Северному морскому пути (Севморпути, СМП), сообщил президент России Владимир Путин, выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Он напомнил, что Россия совместно с партнёрами работает по таким глобально значимым маршрутам, как МТК "Север-Юг" и Севморпуть."Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны", - сказал президент России.МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

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Путин о развитии транспортного коридора "Север — Юг" Путин на заседании "БРИКС плюс" пригласил все заинтересованные страны к развитию международного транспортного коридора "Север — Юг" и Северного морского пути 2024-10-24T11:18 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, казань, россия, северный морской путь