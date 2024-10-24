https://ria.ru/20241024/briks-1979748867.html

Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+

Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+

Участники заседания в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, сообщил президент... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:06

2024-10-24T11:06

2024-10-24T11:23

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" заявил, что согласно повестке, на заседании обсудят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы: устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптацию к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью."Естественно, особенное внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов, в том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер.Он отметил, что членам БРИКС важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран Глобального Юга и Востока.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

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