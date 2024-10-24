https://ria.ru/20241024/briks-1979748867.html
Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+
Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+
Участники заседания в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, сообщил президент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:06
2024-10-24T11:06
2024-10-24T11:23
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
казань
ближний восток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979746159_0:0:3125:1758_1920x0_80_0_0_ec4f8baf905ca4a48c4ea21425fc26fa.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" заявил, что согласно повестке, на заседании обсудят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы: устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптацию к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью."Естественно, особенное внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов, в том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер.Он отметил, что членам БРИКС важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран Глобального Юга и Востока.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
россия
казань
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979746159_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_bee59a84da8366ecad40fb0154af6668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, казань, ближний восток, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Казань, Ближний Восток, В мире
Путин рассказал, какие вопросы обсудят участники заседания аутрич/БРИКС+
Путин: на заседании аутрич/БРИКС+ обсудят вопросы урегулирования конфликтов
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани обсудят вопросы мирного урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" заявил, что согласно повестке, на заседании обсудят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы: устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптацию к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью.
"Естественно, особенное внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов, в том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер.
Он отметил, что членам БРИКС важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран Глобального Юга и Востока
.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.