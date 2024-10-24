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Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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11:05 24.10.2024 (обновлено: 11:40 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979748616.html
Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин
Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин
Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:05
2024-10-24T11:40
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
россия
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательства во внутренние дела под лозунгом "заботы о демократии и правах человека", борьбы с изменением климата", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Президент подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, россия, казань, владимир путин, африка
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Россия, Казань, Владимир Путин, Африка
Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин

Путин: справедливому мироустройству мешают привыкшие доминировать над всеми силы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
"Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательства во внутренние дела под лозунгом "заботы о демократии и правах человека", борьбы с изменением климата", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Президент подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВ миреРоссияКазаньВладимир ПутинАфрика
 
 
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