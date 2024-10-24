Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин
Путин: справедливому мироустройству мешают привыкшие доминировать над всеми силы
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин.
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"Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательства во внутренние дела под лозунгом "заботы о демократии и правах человека", борьбы с изменением климата", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Президент подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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