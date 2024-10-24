https://ria.ru/20241024/briks-1979748616.html

Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин

Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин

Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:05

2024-10-24T11:05

2024-10-24T11:40

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся", заявил президент России Владимир Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательства во внутренние дела под лозунгом "заботы о демократии и правах человека", борьбы с изменением климата", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Президент подчеркнул, что такие методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, россия, казань, владимир путин, африка