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Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров - РИА Новости, 24.10.2024
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11:05 24.10.2024 (обновлено: 11:26 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979748520.html
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров - РИА Новости, 24.10.2024
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров
Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:05
2024-10-24T11:26
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров

Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСовместное фото глав делегаций государств БРИКС
Совместное фото глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Совместное фото глав делегаций государств БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
"В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
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РоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВладимир Путин
 
 
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