https://ria.ru/20241024/briks-1979748520.html

Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров

Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров - РИА Новости, 24.10.2024

Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров

Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:05

2024-10-24T11:05

2024-10-24T11:26

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин