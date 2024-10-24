https://ria.ru/20241024/briks-1979748520.html
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров - РИА Новости, 24.10.2024
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров
Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:05
2024-10-24T11:05
2024-10-24T11:26
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979751743_453:0:4094:2048_1920x0_80_0_0_cfe56d1958bd46f8bc45bd7b7c0155f8.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия как председатель пригласила на встречу БРИКС+ лидеров стран-соседей, а также партнеров, которые хотят присоединиться к БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979751743_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_1ab5bee6a892e6285bf07b5b67a2b9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров
Россия пригласила на БРИКС+ лидеров стран-соседей и партнеров