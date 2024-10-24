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Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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11:04 24.10.2024 (обновлено: 11:11 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979748226.html
Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин
Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин
Формат "БРИКС плюс/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, так как он дает возможность для прямого и открытого диалога между участниками, заявил президент России... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:04
2024-10-24T11:11
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Формат "БРИКС плюс/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, так как он дает возможность для прямого и открытого диалога между участниками, заявил президент России Владимир Путин."Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами... В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин, казань
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин, Казань
Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин

Путин: формат БРИКС+/аутрич хорошо себя зарекомендовал для прямого диалога

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Формат "БРИКС плюс/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, так как он дает возможность для прямого и открытого диалога между участниками, заявил президент России Владимир Путин.
"Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами... В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Китай и Индия сделали России главный подарок в Казани
Вчера, 08:00
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияВладимир ПутинКазань
 
 
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