Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин
Путин: формат БРИКС+/аутрич хорошо себя зарекомендовал для прямого диалога
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Формат "БРИКС плюс/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, так как он дает возможность для прямого и открытого диалога между участниками, заявил президент России Владимир Путин.
"Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами... В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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