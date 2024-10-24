https://ria.ru/20241024/briks-1979748226.html

Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин

Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Формат "БРИКС+/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, заявил Путин

Формат "БРИКС плюс/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, так как он дает возможность для прямого и открытого диалога между участниками, заявил президент России... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:04

2024-10-24T11:04

2024-10-24T11:11

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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владимир путин

казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Формат "БРИКС плюс/аутрич" хорошо себя зарекомендовал, так как он дает возможность для прямого и открытого диалога между участниками, заявил президент России Владимир Путин."Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами... В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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Ольга Фомченкова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин, казань