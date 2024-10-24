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Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+

Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024

Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024

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2024-10-24T10:50

реджеп тайип эрдоган

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в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня. Его слова приводит радиостанция "Маяк". В среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг.

https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html

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Ольга Фомченкова

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