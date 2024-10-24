Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня. Его слова приводит радиостанция "Маяк".
В среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг.