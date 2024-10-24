Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 24.10.2024 (обновлено: 10:50 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979744195.html
Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+
Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024
Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:48
2024-10-24T10:50
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737007_0:67:3230:1884_1920x0_80_0_0_ea326ce8698ebc2ea7ab2f69dbee68e3.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня. Его слова приводит радиостанция "Маяк". В среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг.
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737007_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_16ebbd8757cfbd9661b465a510b8e6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган примет участие в саммите в формате "аутрич" / "БРИКС+" в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня. Его слова приводит радиостанция "Маяк".
В среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
Вчера, 04:15
 
Реджеп Тайип ЭрдоганБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала