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Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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06:25 24.10.2024 (обновлено: 07:52 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979712250.html
Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС
Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х проходящий в Казани саммит БРИКС, заявил о провальной попытке Запада изолировать... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:25
2024-10-24T07:52
россия
казань
париж
филипп (король бельгии)
брикс
нато
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х проходящий в Казани саммит БРИКС, заявил о провальной попытке Запада изолировать Россию и призвал Париж выйти из НАТО, чтобы восстановить свою независимость.&quot;36 мировых лидеров. Добрая половина населения планеты. Генеральный секретарь ООН. Нет, это точно &quot;Запад&quot; преуспел: Россия полностью изолирована!&quot;, — с иронией заметил Филиппо, сопроводив пост кадрами с церемонии фотографирования глав делегаций стран БРИКС на саммите.Он посетовал на то, что Франция продолжает войну против "большинства человечества", когда ей следовало бы восстановить независимость от НАТО, ЕС и всех структур, "связанных с Вашингтоном". Филиппо рекомендует Парижу выйти из этих объединений, чтобы встать на путь мира и диалога. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
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россия, казань, париж, филипп (король бельгии), брикс, нато, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, флориан филиппо, франция
Россия, Казань, Париж, Филипп (король Бельгии), БРИКС, НАТО, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Флориан Филиппо, Франция
Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС

Французский политик Филиппо призвал власти страны выйти из НАТО и ЕС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х проходящий в Казани саммит БРИКС, заявил о провальной попытке Запада изолировать Россию и призвал Париж выйти из НАТО, чтобы восстановить свою независимость.
«

"36 мировых лидеров. Добрая половина населения планеты. Генеральный секретарь ООН. Нет, это точно "Запад" преуспел: Россия полностью изолирована!", — с иронией заметил Филиппо, сопроводив пост кадрами с церемонии фотографирования глав делегаций стран БРИКС на саммите.

Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
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Он посетовал на то, что Франция продолжает войну против "большинства человечества", когда ей следовало бы восстановить независимость от НАТО, ЕС и всех структур, "связанных с Вашингтоном". Филиппо рекомендует Парижу выйти из этих объединений, чтобы встать на путь мира и диалога.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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РоссияКазаньПарижФилипп (король Бельгии)БРИКСНАТОООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреФлориан ФилиппоФранция
 
 
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