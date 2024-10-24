https://ria.ru/20241024/briks-1979712250.html

Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС

Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х проходящий в Казани саммит БРИКС, заявил о провальной попытке Запада изолировать... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:25

2024-10-24T06:25

2024-10-24T07:52

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х проходящий в Казани саммит БРИКС, заявил о провальной попытке Запада изолировать Россию и призвал Париж выйти из НАТО, чтобы восстановить свою независимость."36 мировых лидеров. Добрая половина населения планеты. Генеральный секретарь ООН. Нет, это точно "Запад" преуспел: Россия полностью изолирована!", — с иронией заметил Филиппо, сопроводив пост кадрами с церемонии фотографирования глав делегаций стран БРИКС на саммите.Он посетовал на то, что Франция продолжает войну против "большинства человечества", когда ей следовало бы восстановить независимость от НАТО, ЕС и всех структур, "связанных с Вашингтоном". Филиппо рекомендует Парижу выйти из этих объединений, чтобы встать на путь мира и диалога. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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