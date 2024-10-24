Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС
Французский политик Филиппо призвал власти страны выйти из НАТО и ЕС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х проходящий в Казани саммит БРИКС, заявил о провальной попытке Запада изолировать Россию и призвал Париж выйти из НАТО, чтобы восстановить свою независимость.
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"36 мировых лидеров. Добрая половина населения планеты. Генеральный секретарь ООН. Нет, это точно "Запад" преуспел: Россия полностью изолирована!", — с иронией заметил Филиппо, сопроводив пост кадрами с церемонии фотографирования глав делегаций стран БРИКС на саммите.
Он посетовал на то, что Франция продолжает войну против "большинства человечества", когда ей следовало бы восстановить независимость от НАТО, ЕС и всех структур, "связанных с Вашингтоном". Филиппо рекомендует Парижу выйти из этих объединений, чтобы встать на путь мира и диалога.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.