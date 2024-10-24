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Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.10.2024
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08:25 24.10.2024 (обновлено: 08:26 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/belgrad-1979719376.html
Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер
Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.10.2024
Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер
Белград доволен купленным у России военным оборудованием, готов закупить еще, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:25
2024-10-24T08:26
россия
сербия
александр вулин
нато
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белград доволен купленным у России военным оборудованием, готов закупить еще, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Российское оборудование превосходно, и мы этим очень довольны. Сейчас, конечно, это не всегда легко из-за санкций, из-за логистики. Перевезти что-то из России в Сербию довольно сложно. Вы должны помнить, что мы являемся государством, полностью окруженным странами НАТО. Поэтому нам довольно сложно покупать что-то подобное. Но довольны ли мы и готовы ли покупать также российское оборудование? Да, это так", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС. Он подчеркнул, что Белград доволен российской военной техникой, которой располагает. "Я был министром обороны, когда мы вели переговоры о "Панцирях", а затем об этих вертолетах. Мы очень довольны ими. Сербия - свободная страна. Мы выбираем то, что хорошо для нас, что хорошо для наших вооруженных сил. Потому что мы хотим, чтобы наша страна была достаточно сильной, чтобы мы могли защитить себя. Вы знаете, мы никогда не захотим повторения событий 1999 года. Мы не хотим оказаться легкой добычей", - отметил вице-премьер. По его словам, страна должна оставаться сильной ввиду ее нейтралитета. "Мы не являемся частью какого-либо альянса. В трудное время, а мы знаем, что такое трудное время, в трудную минуту никто не придет. Никто нам не поможет. Никто нас не поддержит. Только наша сила. Именно по этой причине мы выбираем и покупаем любое оружие, которое считаем полезным для себя. Это означает, что мы будем покупать российское оружие, китайское оружие, европейское оружие, любое оружие, которое будет полезно для нас и наших вооруженных сил", - рассказал Вулин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969352605.html
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россия, сербия, александр вулин, нато, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Сербия, Александр Вулин, НАТО, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер

Вице-премьер Вулин: Сербия довольна купленным у России военным оборудованием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белград доволен купленным у России военным оборудованием, готов закупить еще, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Российское оборудование превосходно, и мы этим очень довольны. Сейчас, конечно, это не всегда легко из-за санкций, из-за логистики. Перевезти что-то из России в Сербию довольно сложно. Вы должны помнить, что мы являемся государством, полностью окруженным странами НАТО. Поэтому нам довольно сложно покупать что-то подобное. Но довольны ли мы и готовы ли покупать также российское оборудование? Да, это так", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС.
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Он подчеркнул, что Белград доволен российской военной техникой, которой располагает.
"Я был министром обороны, когда мы вели переговоры о "Панцирях", а затем об этих вертолетах. Мы очень довольны ими. Сербия - свободная страна. Мы выбираем то, что хорошо для нас, что хорошо для наших вооруженных сил. Потому что мы хотим, чтобы наша страна была достаточно сильной, чтобы мы могли защитить себя. Вы знаете, мы никогда не захотим повторения событий 1999 года. Мы не хотим оказаться легкой добычей", - отметил вице-премьер.
По его словам, страна должна оставаться сильной ввиду ее нейтралитета.
«
"Мы не являемся частью какого-либо альянса. В трудное время, а мы знаем, что такое трудное время, в трудную минуту никто не придет. Никто нам не поможет. Никто нас не поддержит. Только наша сила. Именно по этой причине мы выбираем и покупаем любое оружие, которое считаем полезным для себя. Это означает, что мы будем покупать российское оружие, китайское оружие, европейское оружие, любое оружие, которое будет полезно для нас и наших вооруженных сил", - рассказал Вулин.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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