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Сербия подчинится ордеру на арест нациста Гунько, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
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07:02 24.10.2024 (обновлено: 07:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/belgrad-1979715040.html
Сербия подчинится ордеру на арест нациста Гунько, заявил Вулин
Сербия подчинится ордеру на арест нациста Гунько, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
Сербия подчинится ордеру на арест нациста Гунько, заявил Вулин
Белград подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько по линии Интерпола, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:02
2024-10-24T07:32
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белград подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько по линии Интерпола, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Если это ордер Интерпола на арест, мы, конечно, подчинимся. Мы являемся частью Интерпола", — рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС. Он добавил, что ему сложно понять тот факт, что военные преступники могут найти себе убежище."К сожалению, мы видим, что многие элементы нацистской идеологии снова оживают. Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию. Это невозможно", — отметил вице-премьер. По его словам, потомки нацизма хотят реванша, чтобы история Второй мировой войны была переписана. "И это, вероятно, одна из причин, по которой была разрушена Югославия, почему Советский Союз был развален, это отместка за Вторую мировую войну. И эта месть все еще продолжается", — сказал Вулин. Он считает, что на самом деле потомки нацистов стыдятся поражения в войне, а не того, что делалось во время войны. "Мы все верим, что внукам немецких военных преступников было стыдно за их зверства. Но это не так. Они стыдятся поражения", — подытожил вице-премьер Сербии. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240826/gunko-1968551199.html
https://ria.ru/20241019/gornichar-1978856613.html
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в мире, россия, белград (город), сербия, александр вулин, брикс, интерпол, нацисты, саммит брикс
В мире, Россия, Белград (город), Сербия, Александр Вулин, БРИКС, Интерпол, нацисты, Саммит БРИКС
Сербия подчинится ордеру на арест нациста Гунько, заявил Вулин

Вулин: Сербия подчинится ордеру на арест нациста Гунько по линии Интерпола

© Кадр трансляции телеканала CBCЯрослав Хунка
Ярослав Хунка - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ярослав Хунка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Белград подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько по линии Интерпола, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Если это ордер Интерпола на арест, мы, конечно, подчинимся. Мы являемся частью Интерпола", — рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.
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Он добавил, что ему сложно понять тот факт, что военные преступники могут найти себе убежище.
"К сожалению, мы видим, что многие элементы нацистской идеологии снова оживают. Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию. Это невозможно", — отметил вице-премьер.
По его словам, потомки нацизма хотят реванша, чтобы история Второй мировой войны была переписана.
"И это, вероятно, одна из причин, по которой была разрушена Югославия, почему Советский Союз был развален, это отместка за Вторую мировую войну. И эта месть все еще продолжается", — сказал Вулин.
Он считает, что на самом деле потомки нацистов стыдятся поражения в войне, а не того, что делалось во время войны.
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"Мы все верим, что внукам немецких военных преступников было стыдно за их зверства. Но это не так. Они стыдятся поражения", — подытожил вице-премьер Сербии.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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