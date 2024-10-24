https://ria.ru/20241024/banking-1979695350.html

Аналитики спрогнозировали уровень дохода от перехода к "банкингу будущего"

Аналитики спрогнозировали уровень дохода от перехода к "банкингу будущего" - РИА Новости, 24.10.2024

Аналитики спрогнозировали уровень дохода от перехода к "банкингу будущего"

Переход к "банкингу будущего" может принести кредитным организациям стран БРИКС+ и СНГ до 81 миллиарда долларов ежегодного дохода, говорится в совместном... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:52

2024-10-24T00:52

2024-10-24T00:52

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Переход к "банкингу будущего" может принести кредитным организациям стран БРИКС+ и СНГ до 81 миллиарда долларов ежегодного дохода, говорится в совместном докладе консалтинговой компании "Яков и партнёры" и Центрального Университета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Банковским системам стран БРИКС+ и СНГ следует готовиться к серьезным трансформациям. Для ряда стран с менее развитым финансовым сектором это означает переход на уровень цифрового или экосистемного банкинга, а государства-лидеры имеют шансы перейти на высшую ступень, внедрив так называемый "банкинг будущего", - отмечают авторы доклада. "Эти процессы, сопровождаемые повышением доступности банковских услуг, улучшением качества финансовых сервисов и усилением роли регулирующих органов, могут принести участникам финансового сектора в странах БРИКС+ и СНГ дополнительно до 81 миллиарда долларов США ежегодного дохода", - полагают аналитики. Всего в рамках исследования они рассмотрели 31 страну, в том числе все государства БРИКС+, G20, отдельные страны СНГ, а также Сингапур и Норвегию. По результатам анализа банковских систем выделено пять ступеней их эволюции в зависимости от уровня клиентоориентированности, а также технологического и инфраструктурного развития. Россию аналитики включили в группу стран с экосистемным банкингом - это четвертая ступень эволюции банковского сектора. Для нее характерны высокий уровень проникновения банковских услуг и стоимость привлечения новых клиентов. В пятую группу, страны с "банкингом будущего", аналитики пока не включили ни одно государство, предположив, что все больше государств имеют шансы войти в нее в скором времени. В их числе Китай, Россия и Казахстан. "К этой группе в будущем можно будет отнести страны, чьи банки начали тестировать или внедрять технологии, фундаментально меняющие принципы работы банковской системы. Еще одна характерная черта таких стран – усиление роли регулятора: центробанки стимулируют и направляют развитие финансовых систем", - описали аналитики жизнь стран с "банкингом будущего".

https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html

https://ria.ru/20240725/briks-1961962924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, сингапур, брикс, снг, большая двадцатка, саммит брикс