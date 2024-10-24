Аналитики спрогнозировали уровень дохода от перехода к "банкингу будущего"
Эксперты: банкинг будущего даст до 81 миллиарда долларов ежегодного дохода
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота форума, XVI саммит БРИКС
Работа форума, XVI саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Переход к "банкингу будущего" может принести кредитным организациям стран БРИКС+ и СНГ до 81 миллиарда долларов ежегодного дохода, говорится в совместном докладе консалтинговой компании "Яков и партнёры" и Центрального Университета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Банковским системам стран БРИКС+ и СНГ следует готовиться к серьезным трансформациям. Для ряда стран с менее развитым финансовым сектором это означает переход на уровень цифрового или экосистемного банкинга, а государства-лидеры имеют шансы перейти на высшую ступень, внедрив так называемый "банкинг будущего", - отмечают авторы доклада.
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"Эти процессы, сопровождаемые повышением доступности банковских услуг, улучшением качества финансовых сервисов и усилением роли регулирующих органов, могут принести участникам финансового сектора в странах БРИКС+ и СНГ дополнительно до 81 миллиарда долларов США ежегодного дохода", - полагают аналитики.
Всего в рамках исследования они рассмотрели 31 страну, в том числе все государства БРИКС+, G20, отдельные страны СНГ, а также Сингапур и Норвегию. По результатам анализа банковских систем выделено пять ступеней их эволюции в зависимости от уровня клиентоориентированности, а также технологического и инфраструктурного развития.
Россию аналитики включили в группу стран с экосистемным банкингом - это четвертая ступень эволюции банковского сектора. Для нее характерны высокий уровень проникновения банковских услуг и стоимость привлечения новых клиентов.
"К этой группе в будущем можно будет отнести страны, чьи банки начали тестировать или внедрять технологии, фундаментально меняющие принципы работы банковской системы. Еще одна характерная черта таких стран – усиление роли регулятора: центробанки стимулируют и направляют развитие финансовых систем", - описали аналитики жизнь стран с "банкингом будущего".