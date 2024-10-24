https://ria.ru/20241024/baffett-1979700023.html

Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов

Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов - РИА Новости, 24.10.2024

Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт объявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:11

2024-10-24T02:11

2024-10-24T02:11

в мире

дональд трамп

камала харрис

хиллари клинтон

berkshire hathaway

forbes

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт объявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в этом году, присоединившись к числу других влиятельных лиц, которые решили остаться в стороне от текущей избирательной кампании. В прошлом Баффетт высказывал поддержку таким кандидатам, как Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама. Однако на фоне "ложных заявлений" в социальных сетях о его инвестиционных и политических предпочтениях, Баффетт выпустил официальное обращение от имени своей компании Berkshire Hathaway, в котором подчеркнул, что "не поддерживает и не будет поддерживать инвестиционные продукты или политических кандидатов". Как напоминает издание Daily Beast, к числу других богатейших людей, которые воздержались от публичных политических предпочтений в этом году, относятся Марк Цукерберг и Джефф Безос. В отличие от них, предприниматель и миллиардер Илон Маск активно поддерживает республиканца Дональда Трампа, участвуя в сборе средств для его кампании и выступая на митингах. В то же время, Билл Гейтс сделал пожертвование в размере 50 миллионов долларов на поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, о чем ранее сообщила газета The New York Times. Согласно данным издания Forbes, Харрис заручилась поддержкой 81 миллиардера, в то время как 51 миллиардер поддерживает Трампа.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979444597.html

https://ria.ru/20241020/musk-1978986544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, камала харрис, хиллари клинтон, berkshire hathaway, forbes