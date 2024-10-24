Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов
Уоррен Баффетт не будет поддерживать кого-либо из участников президентской гонки
© ФотоУоррен Баффетт
© Фото
Уоррен Баффетт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт объявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в этом году, присоединившись к числу других влиятельных лиц, которые решили остаться в стороне от текущей избирательной кампании.
В прошлом Баффетт высказывал поддержку таким кандидатам, как Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама. Однако на фоне "ложных заявлений" в социальных сетях о его инвестиционных и политических предпочтениях, Баффетт выпустил официальное обращение от имени своей компании Berkshire Hathaway, в котором подчеркнул, что "не поддерживает и не будет поддерживать инвестиционные продукты или политических кандидатов".
Как напоминает издание Daily Beast, к числу других богатейших людей, которые воздержались от публичных политических предпочтений в этом году, относятся Марк Цукерберг и Джефф Безос. В отличие от них, предприниматель и миллиардер Илон Маск активно поддерживает республиканца Дональда Трампа, участвуя в сборе средств для его кампании и выступая на митингах. В то же время, Билл Гейтс сделал пожертвование в размере 50 миллионов долларов на поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, о чем ранее сообщила газета The New York Times.
Согласно данным издания Forbes, Харрис заручилась поддержкой 81 миллиардера, в то время как 51 миллиардер поддерживает Трампа.
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов
20 октября, 14:51