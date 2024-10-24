Рейтинг@Mail.ru
Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/baffett-1979700023.html
Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов
Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов - РИА Новости, 24.10.2024
Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов
Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт объявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:11
2024-10-24T02:11
в мире
дональд трамп
камала харрис
хиллари клинтон
berkshire hathaway
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18710/63/187106370_0:64:492:341_1920x0_80_0_0_b1e2b1a2f9393b1f5bde2d19c6487800.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт объявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в этом году, присоединившись к числу других влиятельных лиц, которые решили остаться в стороне от текущей избирательной кампании. В прошлом Баффетт высказывал поддержку таким кандидатам, как Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама. Однако на фоне "ложных заявлений" в социальных сетях о его инвестиционных и политических предпочтениях, Баффетт выпустил официальное обращение от имени своей компании Berkshire Hathaway, в котором подчеркнул, что "не поддерживает и не будет поддерживать инвестиционные продукты или политических кандидатов". Как напоминает издание Daily Beast, к числу других богатейших людей, которые воздержались от публичных политических предпочтений в этом году, относятся Марк Цукерберг и Джефф Безос. В отличие от них, предприниматель и миллиардер Илон Маск активно поддерживает республиканца Дональда Трампа, участвуя в сборе средств для его кампании и выступая на митингах. В то же время, Билл Гейтс сделал пожертвование в размере 50 миллионов долларов на поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, о чем ранее сообщила газета The New York Times. Согласно данным издания Forbes, Харрис заручилась поддержкой 81 миллиардера, в то время как 51 миллиардер поддерживает Трампа.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979444597.html
https://ria.ru/20241020/musk-1978986544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18710/63/187106370_0:18:492:387_1920x0_80_0_0_ebb311979966cda0cd531772dc9abe6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, камала харрис, хиллари клинтон, berkshire hathaway, forbes
В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Berkshire Hathaway, Forbes
Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов

Уоррен Баффетт не будет поддерживать кого-либо из участников президентской гонки

© ФотоУоррен Баффетт
Уоррен Баффетт - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото
Уоррен Баффетт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт объявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в этом году, присоединившись к числу других влиятельных лиц, которые решили остаться в стороне от текущей избирательной кампании.
В прошлом Баффетт высказывал поддержку таким кандидатам, как Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама. Однако на фоне "ложных заявлений" в социальных сетях о его инвестиционных и политических предпочтениях, Баффетт выпустил официальное обращение от имени своей компании Berkshire Hathaway, в котором подчеркнул, что "не поддерживает и не будет поддерживать инвестиционные продукты или политических кандидатов".
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ
Вчера, 00:22
Как напоминает издание Daily Beast, к числу других богатейших людей, которые воздержались от публичных политических предпочтений в этом году, относятся Марк Цукерберг и Джефф Безос. В отличие от них, предприниматель и миллиардер Илон Маск активно поддерживает республиканца Дональда Трампа, участвуя в сборе средств для его кампании и выступая на митингах. В то же время, Билл Гейтс сделал пожертвование в размере 50 миллионов долларов на поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, о чем ранее сообщила газета The New York Times.
Согласно данным издания Forbes, Харрис заручилась поддержкой 81 миллиардера, в то время как 51 миллиардер поддерживает Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов
20 октября, 14:51
 
В миреДональд ТрампКамала ХаррисХиллари КлинтонBerkshire HathawayForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала