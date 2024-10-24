https://ria.ru/20241024/anokhin-1979824606.html

Академик РАН оценил возможность создания искусственного сознания

Академик РАН оценил возможность создания искусственного сознания - РИА Новости, 24.10.2024

Академик РАН оценил возможность создания искусственного сознания

Ученые могут в будущем создать искусственное сознание, но делать этого не следует из-за опасности непредсказуемых последствий, а лучше сосредоточиться на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:14

2024-10-24T15:14

2024-10-24T15:14

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катманду

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Ученые могут в будущем создать искусственное сознание, но делать этого не следует из-за опасности непредсказуемых последствий, а лучше сосредоточиться на эволюции систем искусственного интеллекта как когнитивно-бессознательных, считает директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. "Искусственное сознание принципиально возможно. Его можно получить алгоритмом когнитивной аккреции (приращения – ред.). Следует ли его получать? Нет. Эта область разработок опасна. Мы не знаем, к чему это может привести", - сказал РИА Новости Анохин после доклада на тему "Грани сознания в естественных и искусственных системах" на международной междисциплинарной конференции "Искусственный интеллект и сознание" в президиуме РАН. По его словам, скорее следует думать об эволюции совершенствования систем искусственного интеллекта как когнитивно-бессознательных. Тем не менее, ответственный подход к разработкам искусственного интеллекта требует включения вопроса о сознании, подчеркнул академик. Он отметил, что прогнозы ученых, начиная с отцов-основателей искусственного интеллекта, о вероятности появления сознания у ИИ расходятся: кто-то говорит, что большие языковые модели (чат-боты) уже обладают субъективным опытом, кто-то предсказывает появление у них сознания в течение ближайших десятилетий, кто-то – только в далеком будущем, более, чем через 50 лет. Расхождение взглядов Анохин объясняет недостаточным пониманием сегодня как того, что происходит в больших языковых моделях, так и сознания. Необходима, пояснил он, научная теория сознания, которая будет построена относительно естественных систем, о наличии сознания у которых мы знаем. Собеседник агентства предлагает свое решение – "теорию когнитома – алгоритмическую теорию построения когнитивных систем". Она объясняет, каким образом в естественных живых системах возникает свойство когнитивности. "Сознание может существовать только в системах, обладающих когнитомом – определенной органической структурой, несущей совокупность субъективного опыта системы", - добавил Анохин. Возглавляемый им Институт перспективных исследований мозга МГУ работает над проверкой этой теории в экспериментах на животных. Мозг, как ранее рассказал академик РИА Новости, - это "нейронная гиперсеть", постепенно складывающаяся у организма в ходе индивидуального обучения и несущая наше "я" со всеми его опытом, переживаниями, отношениями с окружающим миром. Каждый узел такой сети не лежит в какой-то одной точке мозга, а является распределенной командой – "ассамблеей" нейронов в разных областях, работающих вместе. Согласно "гиперсетевой теории мозга" Анохина, сознанием могут обладать те виды животных, у которых есть три необходимых составляющих: глубокая нервная система, функциональные системы, обладающие способностью порождать новое поведение, и механизмы долговременной памяти для накапливания нового опыта. Анохин выступил научным организатором двух первых в мире крупных международных конференций с участием буддийских ученых "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду). На втором форуме активно обсуждался вопрос о возможности появления сознания у искусственного интеллекта. Академик вспомнил рассказ на форуме лондонского профессора Мюррея Шанахана, доверительно заговорившего о сознании с чат-ботом по имени Клод, которому казалось, что у него "есть личность", "я", что он "размышляет". Повторить эксперимент, по словам Анохина, не получилось – разработчик чат-бота закрыл такую возможность. А канадско-британская исследовательница Клара Коломбатто сообщила на форуме в Катманду, что две трети опрошенных респондентов уже приписывают искусственному интеллекту ту или иную степень сознания, причем цифра возрастает по мере общения респондентов с ИИ. Конференция "Искусственный интеллект и сознание" проходит на этой неделе в здании президиума РАН. Главным организатором форума выступил Научный совет при президиуме РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований (НСМИИ) РАН.

https://ria.ru/20240603/ugroza-1950074180.html

https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html

https://ria.ru/20240910/ii-1971931509.html

катманду

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, катманду, непал, российская академия наук, религия