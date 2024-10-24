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Аббас призвал заставить Израиль покинуть палестинские территории - РИА Новости, 24.10.2024
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13:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/abbas-1979796221.html
Аббас призвал заставить Израиль покинуть палестинские территории
Аббас призвал заставить Израиль покинуть палестинские территории - РИА Новости, 24.10.2024
Аббас призвал заставить Израиль покинуть палестинские территории
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные палестинские территории за один год, потребовав в противном случае ввести... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:47
2024-10-24T13:47
в мире
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махмуд аббас
брикс
бапор
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные палестинские территории за один год, потребовав в противном случае ввести санкции против еврейского государства. "Мы призываем страны мира… обязать власти оккупации (Израиля – ред.) завершить незаконное присутствие на землях государства Палестина в течение одного года и в случае невыполнения ввести против них (Израиля – ред.) санкции", - сказал Аббас на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". В ходе выступления палестинский лидер подчеркнул, что Израиль совершает этнические чистки и геноцид в секторе Газа. Также Аббас потребовал осудить закрытие Израилем офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме и заставить израильское правительство отменить это решение. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, израиль, россия, палестина, махмуд аббас, брикс, бапор, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, БРИКС, БАПОР, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Аббас призвал заставить Израиль покинуть палестинские территории

Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные территории за один год

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент Палестины Махмуд Аббас на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные палестинские территории за один год, потребовав в противном случае ввести санкции против еврейского государства.
"Мы призываем страны мира… обязать власти оккупации (Израиля – ред.) завершить незаконное присутствие на землях государства Палестина в течение одного года и в случае невыполнения ввести против них (Израиля – ред.) санкции", - сказал Аббас на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
В ходе выступления палестинский лидер подчеркнул, что Израиль совершает этнические чистки и геноцид в секторе Газа.
Также Аббас потребовал осудить закрытие Израилем офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме и заставить израильское правительство отменить это решение.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ХАМАС попросило Россию побудить Аббаса к диалогу по нацединству
Вчера, 08:14
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМахмуд АббасБРИКСБАПОРСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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