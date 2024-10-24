Аббас призвал заставить Израиль покинуть палестинские территории
Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные территории за один год
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Палестины Махмуд Аббас на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные палестинские территории за один год, потребовав в противном случае ввести санкции против еврейского государства.
"Мы призываем страны мира… обязать власти оккупации (Израиля – ред.) завершить незаконное присутствие на землях государства Палестина в течение одного года и в случае невыполнения ввести против них (Израиля – ред.) санкции", - сказал Аббас на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
В ходе выступления палестинский лидер подчеркнул, что Израиль совершает этнические чистки и геноцид в секторе Газа.
Также Аббас потребовал осудить закрытие Израилем офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме и заставить израильское правительство отменить это решение.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.