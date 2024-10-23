https://ria.ru/20241023/zhivotnye-1979395494.html

"Пора это менять": на что решились в регионах

"Пора это менять": на что решились в регионах - РИА Новости, 23.10.2024

"Пора это менять": на что решились в регионах

Увеличение штрафов за самовыгул собак и обязательная регистрация питомцев — в Якутии примут меры против безответственных владельцев животных. На это пошли после РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:02

общество

владимир бурматов

собаки

бездомные животные

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Увеличение штрафов за самовыгул собак и обязательная регистрация питомцев — в Якутии примут меры против безответственных владельцев животных. На это пошли после гибели 12-летней девочки, которую загрызли бродячие псы. Трагедия вскрыла проблемы, на которые зоозащитники жаловались годами. РИА Новости разбиралось в ситуации."Это выхолащивает процесс"Седьмого октября Катя (имя изменено) так и не добралась домой — идти оставалось считаные минуты, когда ее окружили собаки. Девочку отбивали от стаи отец и случайный прохожий, однако врачам не удалось ее спасти. Сейчас расследуют дело о халатности, подозревают сельского главу. Корень проблемы, по мнению местных, в том, что программа ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат") в условиях Крайнего Севера не работает.На ситуацию отреагировал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он отправился в Якутию, где встретился с чиновниками, депутатами, общественниками.Главы муниципалитетов сообщили об острой проблеме: почти в половине случаев нападают как раз домашние псы. "У них есть хозяева, которые за ними не следят. Нынешние смешные штрафы никого не смущают. Надо их кратно увеличивать", — подчеркнул Бурматов.Так, за самовыгул положен административный штраф. Сумма варьируется в зависимости от региона. В Якутии безответственные владельцы должны заплатить от одной до трех тысяч. Предлагают повысить сумму взыскания до 15 тысяч рублей.Нужно и регистрировать животных, сейчас эта мера — на усмотрение регионов. При этом большинство субъектов никак не наказывают за нарушение закона."Это выхолащивает процесс. Проработаем с коллегами из правительства, у них есть соответствующее поручение президента", — добавил депутат.Также он отметил: нужно ужесточить уголовную ответственность для хозяев, по недосмотру которых питомцы нанесли физический вред человеку. Такому владельцу грозит статья 118 УК ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности"). А это штраф, исправительные работы и до трех лет лишения свободы — пока."Не хотят этим заниматься"В беседе с РИА Новости местные зоозащитники обратили внимание и на другие проблемы. Волонтеры жалуются не только на нехватку средств, но и на отсутствие желающих заниматься отловом."В некоторых отдаленных населенных пунктах это не делали годами", — объяснила Яна из Нерюнгри, владелица частного приюта "Дай лапу". И добавила: на улице оказываются разные животные, "не всех собак после отлова следует возвращать".Общественники из Якутии призывают ввести мораторий "на разведение животных, не имеющих племенной ценности"."И желательно лет на десять. Есть такая категория людей, которые заводят породистых собак, плодят и продают за небольшую сумму. По сути, это незаконное предпринимательство. А покупатели со временем без угрызения совести избавляются от питомца. Необходимо отслеживать таких владельцев и привлекать их к ответственности", — считает сотрудница пункта передержки в Якутске Злата.Местные зоозащитники, отмечает она, годами добиваются помощи. "Просили чиновников выделить билборд, чтобы мы разместили социальную рекламу, — отказ. Обратились в кинотеатр и другие общественные места — и там не пошли навстречу. В итоге директор оплатила из своих средств аренду экрана в центре города с роликом об ответственности за животных и важности стерилизации".Также в регионе надеются, что стерилизация станет более доступной, поскольку далеко не каждый может позволить себе такие траты. "Было бы хорошо, если бы субсидировались ветклиники, чтобы люди рассчитывали на скидку. Для определенных категорий — пенсионеров, малоимущих — чтобы вообще бесплатно", — считает Злата.Сейчас в приюте около 850 животных. По словам директора Екатерины Безрученко, с недавних пор "обстановка наладилась". "Раньше у нас был пункт передержки. С лета 2022 года мы официально стали приютом. Такие перемены произошли после трагедии в конце 2021-го, когда стая собак загрызла женщину на ипподроме", — рассказывает она.Суд обязал власти организовать муниципальный приют. Отличие от пункта передержки в том, что к приюту больше требований по условиям содержания. "Были трудности, — вспоминает Екатерина. — После ЧП приняли решение не выпускать животных, хотя, согласно программе ОСВВ, должны это делать спустя 30 дней. Постоянное пребывание не оплачивалось из бюджета, выживали как могли. Ситуация стабилизировалась, как только вернули выпуск".Несмотря на очередную трагедию, местные все рано выбрасывают домашних животных. "Вот буквально на днях подкинули шесть щенят. Удалось пристроить, а это самое сложное. У нас в городе немногие готовы принять питомца. Поэтому помогут большие штрафы", — говорит Злата.Поправки в законНа встрече с депутатом Бурматовым поднимался вопрос о необходимости доработать закон, который бы учитывал географические и климатические особенности.Благодаря поправкам в ФЗ № 498 "Об ответственном обращении с животными" регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных собак.Нынешний региональный документ оспорили в суде: зоозащитники были против эвтаназии животных на 31-й день содержания в приюте, если хозяина так и не нашли.Поддержал общественников юрист Сергей Егоров. "По закону умерщвлять можно напавших на человека, проявивших немотивированную агрессию и смертельно больных. В Якутии же пытались избавиться от невостребованных. Теперь же активистов обвиняют в том, что из-за них закон "заморозили". Даже угрозы поступают. Они лишь через суд доказали, что региональный проект приняли с нарушением и он не соответствует действующему законодательству", — объяснил он.Местные же депутаты по-прежнему настаивают, что выпущенные псы опасны. "Им по-прежнему требуются еда, территория, место пребывания. Чтобы выжить в суровых условиях, они сбиваются в стаи и, как мы регулярно видим, нападают на людей", — комментировал РИА Новости депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.Егоров, в свою очередь, уверен: пока не прекратится приток выброшенных домашних собак на улицах, ситуация в регионе кардинально не изменится.

https://ria.ru/20241016/yakutiya-1978187216.html

https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977574921.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир бурматов, собаки, бездомные животные, республика саха (якутия)