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"Суд его отпустил": кто ответит за гибель девочки в Якутии

"Суд его отпустил": кто ответит за гибель девочки в Якутии - РИА Новости, 16.10.2024

"Суд его отпустил": кто ответит за гибель девочки в Якутии

Трагедия в небольшом поселке Чульман шокировала всю страну — 12-летнюю девочку посреди дня загрызла стая собак. Два дня врачи боролись за ее жизнь, но спасти не РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:03

общество

нерюнгринский район

владимир бурматов

госдума рф

собаки

бездомные животные

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Трагедия в небольшом поселке Чульман шокировала всю страну — 12-летнюю девочку посреди дня загрызла стая собак. Два дня врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Следователи завели дело о халатности и просили взять главу администрации под стражу. Решение судьи разделило местных на два лагеря. РИА Новости разбиралось в ситуации."Это ад"Днем 7 октября Катя (имя изменено) возвращалась домой. Идти оставалось считаные минуты — и тут девочку окружили собаки. Чувствуя неладное, она успела отправить подруге видеосообщение с просьбой о помощи."Мне о случившемся сообщила теща. Параллельно звонила мама подруги Кати — они уже выехали ее искать. Не совсем было понятно, где она именно. Но я как чувствовал где и приехал куда надо. То, что я увидел, — это ад", — с трудом сдерживая эмоции, вспоминает отец Кати Валерий Кашуба.Разъяренную свору пытался отогнать случайный прохожий. Позже в Сети появился ролик, где он показывает место происшествия: кругом кровь, разорванные вещи Кати. Руки незнакомца в ранах от укусов. "Помог отцу девочки погрузить ее в машину, тот увез ее в больницу", — рассказывает он.Катю госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными рваными ранами. Неравнодушные местные тут же объявили сбор на лечение. В соцсетях появились призывы травить собак. В местной полиции предостерегли: от яда могут пострадать люди, к тому же за это грозит как минимум штраф по уголовной статье 245 о жестоком обращении с животными.На следующий день после случившегося десятки жителей отправились к поселковой администрации. У здания выставили патруль — стянулись полиция и Росгвардия. Недовольные на стихийном митинге пожаловались, что проблему с безнадзорными животными в поселке никак не решают, а бродячих псов из года в год все больше."Жалобы были постоянно""Собаки по 15-20 голов бегают по поселку. Огромные сборища у школы, Дома культуры, спортивного комплекса. У столовой бывало и по 30: там их подкармливают. Все здоровые, холеные, — говорит местная жительница Ирина. — И что примечательно, на всю стаю только одна-две чипированные".Люди жалуются на неэффективность программы ОСВВ. Согласно регламенту, животных осматривают, при необходимости отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют, лечат. Через 30 дней, если пес неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают там, где подобрали."Где гарантия, что те, кого возвращают снова на улицу, стерилизованы эффективно? Почему у нас чипированные без конца плодятся? — задается вопросами отец погибшей девочки. — Люди к тому же без конца продолжают выкидывать своих собак на улицу, отпускают на самовыгул. Почему за это никто не несет ответственности?"К слову, за самовыгул положен административный штраф. Сумма варьируется в зависимости от региона. Так, в Якутии безответственные владельцы должны заплатить до трех тысяч. Если повторится — до пяти."Как отпускали, так и отпускают. Не слышали, чтобы кого-то из местных за это оштрафовали", — отмечает в беседе с агентством жительница поселка Анна."Все еще небезопасно"На встрече сельский глава Сталик Дерягин заявил, что местная администрация связана по рукам и ногам. Сообщил, что из бюджета на текущий год выделили всего около 440 тысяч рублей. Траты на одну собаку — свыше 18 тысяч, поэтому за год по программе ОСВВ могут отловить не больше 24 животных.Однако следователи заподозрили в его действиях халатность: завели уголовное дело по поручению центрального аппарата СК. Ходатайствовали также о заключении его под стражу, но Нерюнгринский городской суд отказал. На время расследования чиновника отстранили от должности.За жизнь девочки боролись двое суток, но безрезультатно — 9 октября она умерла. Похороны прошли 12-го. В этот день в Нерюнгринском районе объявили траур."Трагедия потрясла всех. До сих пор боимся отпускать детей одних в школу. Она на окраине, к слову, туда от моего дома полчаса пешком. Мы с другими родителями просили, чтобы ввели дистанционку, пока не решат проблему со стаями, но нам отказали, — объясняет местная жительница Евгения. — Чтобы как-то обезопасить детей, пустили дополнительный, третий автобус, который будет развозить всех поближе к домам".Пункт передержкиСитуацию усугубило то, что на весь поселок толком ни одного приюта. Уже после трагедии региональное управление ветеринарии заявило, что пункт передержки в Чульмане "готов на 90 процентов". Начали принимать собак, там их сейчас больше 30."Никто, кроме нашей семьи, в селе не захотел заниматься отловом. Глава к нам обратился еще в 2022-м. Мы согласились, поскольку не могли остаться в стороне, видя напряженную обстановку с бездомными. И работа эта неоплачиваемая. Напротив, постоянно приходится вкладывать свои деньги", — рассказывает зоозащитница Инна.Средства на ОСВВ получала Яна — владелица частного приюта "Дай лапу" из райцентра Нерюнгри. Непосредственно отловом в поселке Чульман занималась Инна с супругом."Каждый отлов фиксировали и отчитывались. На свои с мужем купили москвич. Часть животных пристраивали в добрые руки, некоторых — в приюте Яны, который и так всегда забит под завязку", — продолжает Инна.Сама Яна сообщила РИА Новости, что в 2023-м поселковая администрация выделила средства на отлов 50 собак. "Ветеринар обходится в шесть тысяч, и это еще со скидкой, — уточнила она. — А из бюджета выделяют на этот пункт только три. Выход один — вкладывать свои. Если подбираем травмированных, тоже сами лечим, помогают волонтеры".Со слов Инны, пока строился муниципальный пункт передержки, глава выделил зоозащитникам "разваленный дом". Там соорудили временный приют."Все делали из подручных средств, разбирали заброшенные дачи, даже по помойкам искали необходимое. Муж на работе попросил коллег помочь: они приходили и строили будки. Там животные находились 30 дней, а потом мы их возвращали обратно, — рассказывает зоозащитница. — Но весной собаки начали прогрызать будки и сбегать".Инна жалуется, что даже после громкой трагедии местные продолжают выпускать животных. "Кидаются ведь прежде всего домашние, — объясняет она. — А владельцы еще и хитрят: выпускают без ошейника. Мол, бродячая. Звонят мне и спрашивают как ни в чем не бывало, видели ли мы их собаку". Яна, в свою очередь, отмечает, что проблема не только в нехватке средств. Нет и желающих заниматься отловом. "На днях позвонили из одного отдаленного поселка, где несколько лет не занимались отловом. Отказалась, потому что одна справлюсь, — говорит она. — Волонтерством занимаюсь уже восемь лет. И скажу так: не всех собак после отлова следует возвращать. Есть такие, кого надо держать в приюте".В администрации Нерюнгринского района заявили, что в этом году на все поселки нужно было 12 миллионов рублей. Однако получили только три с половиной миллиона. В течение года просили региональное управление ветеринарии выделить дополнительные средства, но тщетно."На сегодняшний день этот вопрос не решен. В поселке Чульман, где ситуация с безнадзорными животными всегда была наряженной, практически все средства израсходованы. Такая же ситуация и в поселке Серебряный Бор", — поясняют чиновники.Решение нашли: посоветовали поселковым главам затянуть пояса и пересмотреть бюджет. То есть сэкономить на других мероприятиях и увеличить расходы на собак."Виновных надо наказать"На ситуацию отреагировал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он указал, что полтора года назад регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Речь идет о поправках в закон № 498 "Об ответственном обращении с животными"."В регионах занимаются строительством приютов (в том числе без использования бюджетных средств, а через механизм ГЧП (государственно-частное партнерство. — Прим. ред.), имеют право содержать их в приютах, не выпуская обратно. Если есть необходимость — определяют места выпуска. Проводят льготную стерилизацию животных, штрафуют тех, кто выкидывает питомцев или выпускает на самовыгул. Поддерживают НКО и волонтеров, работающих в этой сфере. Ведут учет и идентификацию животных, регистрируют их. Проводят мероприятия в рамках пропаганды ответственного отношения к животным и так далее", — перечислил депутат.И добавил, что в районе, где произошла трагедия, ничего из этого не сделали. Бурматов уверен: виновных надо жестоко наказать и привлечь к уголовной ответственности.В комментарии РИА Новости депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков сообщил, что в регионе пытались ввести собственный закон. Против одного из пунктов взбунтовались зоозащитники — речь об обязательной эвтаназии на 31-й день содержания в приюте животного, если хозяина так и не нашли.Летом закон приняли и тут же столкнулись с сопротивлением: общественники обратились в Верховный суд Якутии с административным иском. В итоге в сентябре суд встал на сторону зоозащитников и не признал скандальный пункт. Аналогичная ситуация сложилась в Бурятии.Кошуков считает, что безвозвратный отлов ситуацию в корне не изменит. "Все средства на решение "собачьего вопроса" — из региональных бюджетов, даже если они дотационные. А ведь содержание пунктов передержки или приютов обходится — в зависимости от климатических условий и отдаленности населенных пунктов — в десятки, а то и сотни миллионов рублей. Питомники быстро переполняются, и отловленных собак просто некуда будет помещать. То есть надо строить новые пункты. Пожизненное содержание сотен животных в постоянно растущем приюте — непосильное бремя для бюджета небольшого поселения", — привел аргументы народный депутат.По его мнению, ОСВВ в условиях Крайнего Севера не работает. "Собаки отпущены, им по-прежнему требуется еда, территория, место пребывания. Чтобы выжить в суровых условиях, они сбиваются в стаи и, как мы регулярно видим, нападают на людей. Собака может стать другом человека только в том случае, если у нее есть любящий и заботливый хозяин, надежная крыша над головой, еда, уход", — подчеркнул Кошуков.По его словам, решение суда обжалуют. И предложат поправки уже в федеральный закон.

https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977574921.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, нерюнгринский район, владимир бурматов, госдума рф, собаки, бездомные животные