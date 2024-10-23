https://ria.ru/20241023/zelenskij-1979450799.html

Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов

Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов - РИА Новости, 23.10.2024

Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов

Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:51

2024-10-23T01:51

2024-10-23T02:11

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. Его слова приводит газета Financial Times."Мы не атакуем их энергоинфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Думаю, да", — заявил он. Как пишет издание, Зеленский в то же время отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки. Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против России. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".

https://ria.ru/20240825/zelenskiy--1968392563.html

https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html

https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины