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Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов - РИА Новости, 23.10.2024
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01:51 23.10.2024 (обновлено: 02:11 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zelenskij-1979450799.html
Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов
Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов - РИА Новости, 23.10.2024
Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов
Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:51
2024-10-23T02:11
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. Его слова приводит газета Financial Times."Мы не атакуем их энергоинфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Думаю, да", — заявил он. Как пишет издание, Зеленский в то же время отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки. Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против России. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20240825/zelenskiy--1968392563.html
https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html
https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов

Зеленский: взаимный отказ от атак энергообъектов поспособствует деэскалации

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. Его слова приводит газета Financial Times.
"Мы не атакуем их энергоинфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Думаю, да", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах
25 августа, 19:42
Как пишет издание, Зеленский в то же время отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.
Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин
18 октября, 17:35
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине
31 июля, 19:48
 
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