https://ria.ru/20241023/vulin-1979655254.html

Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу

Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу - РИА Новости, 23.10.2024

Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит будущего в Евросоюзе, а БРИКС становится реальной и надежной альтернативой ЕС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:43

2024-10-23T18:43

2024-10-23T18:45

сербия

брикс

евросоюз

в мире

александр вулин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит будущего в Евросоюзе, а БРИКС становится реальной и надежной альтернативой ЕС."Лично я не вижу будущего в Европейском союзе, не вижу будущего Сербии в Евросоюзе, но меня беспокоит и будущее самого Европейского союза как организации. Для нас было бы безответственно, если бы мы прекратили всю свою работу по направлению ЕС и заявили бы "что сделано, то сделано". Нет. Но БРИКС - это очень важно. БРИКС становится реальной альтернативой Европейскому союзу. Пару лет назад у нас не было никакой альтернативы Европейскому союзу. Теперь БРИКС как совершенно новая платформа становится настоящей и надежной альтернативой", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.Он рассказал, что ожидает от саммита "многого", в том числе новые предложения и идеи, а также то, каким будет следующий шаг ведущих стран БРИКС."Мы ожидаем увидеть новые предложения, увидеть новые идеи, увидеть, каким будет следующий шаг ведущих стран БРИКС. Общая валюта? Будет ли это каким-то более прочным союзом? БРИКС по-прежнему остается платформой. Это не экономический альянс, это платформа. У него по-прежнему нет никакого общего института. Мы подождем и посмотрим", - подчеркнул вице-премьер.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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сербия, брикс, евросоюз, в мире, александр вулин, саммит брикс в казани в 2024 году