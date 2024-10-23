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Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу - РИА Новости, 23.10.2024
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18:43 23.10.2024 (обновлено: 18:45 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vulin-1979655254.html
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу - РИА Новости, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу
Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит будущего в Евросоюзе, а БРИКС становится реальной и надежной альтернативой ЕС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:43
2024-10-23T18:45
сербия
брикс
евросоюз
в мире
александр вулин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит будущего в Евросоюзе, а БРИКС становится реальной и надежной альтернативой ЕС."Лично я не вижу будущего в Европейском союзе, не вижу будущего Сербии в Евросоюзе, но меня беспокоит и будущее самого Европейского союза как организации. Для нас было бы безответственно, если бы мы прекратили всю свою работу по направлению ЕС и заявили бы "что сделано, то сделано". Нет. Но БРИКС - это очень важно. БРИКС становится реальной альтернативой Европейскому союзу. Пару лет назад у нас не было никакой альтернативы Европейскому союзу. Теперь БРИКС как совершенно новая платформа становится настоящей и надежной альтернативой", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.Он рассказал, что ожидает от саммита "многого", в том числе новые предложения и идеи, а также то, каким будет следующий шаг ведущих стран БРИКС."Мы ожидаем увидеть новые предложения, увидеть новые идеи, увидеть, каким будет следующий шаг ведущих стран БРИКС. Общая валюта? Будет ли это каким-то более прочным союзом? БРИКС по-прежнему остается платформой. Это не экономический альянс, это платформа. У него по-прежнему нет никакого общего института. Мы подождем и посмотрим", - подчеркнул вице-премьер.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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сербия, брикс, евросоюз, в мире, александр вулин, саммит брикс в казани в 2024 году
Сербия, БРИКС, Евросоюз, В мире, Александр Вулин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу

Вулин: у Сербии нет будущего в ЕС, а БРИКС является его реальной альтернативой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не видит будущего в Евросоюзе, а БРИКС становится реальной и надежной альтернативой ЕС.
"Лично я не вижу будущего в Европейском союзе, не вижу будущего Сербии в Евросоюзе, но меня беспокоит и будущее самого Европейского союза как организации. Для нас было бы безответственно, если бы мы прекратили всю свою работу по направлению ЕС и заявили бы "что сделано, то сделано". Нет. Но БРИКС - это очень важно. БРИКС становится реальной альтернативой Европейскому союзу. Пару лет назад у нас не было никакой альтернативы Европейскому союзу. Теперь БРИКС как совершенно новая платформа становится настоящей и надежной альтернативой", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
Он рассказал, что ожидает от саммита "многого", в том числе новые предложения и идеи, а также то, каким будет следующий шаг ведущих стран БРИКС.
"Мы ожидаем увидеть новые предложения, увидеть новые идеи, увидеть, каким будет следующий шаг ведущих стран БРИКС. Общая валюта? Будет ли это каким-то более прочным союзом? БРИКС по-прежнему остается платформой. Это не экономический альянс, это платформа. У него по-прежнему нет никакого общего института. Мы подождем и посмотрим", - подчеркнул вице-премьер.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
СербияБРИКСЕвросоюзВ миреАлександр ВулинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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