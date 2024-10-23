МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри поблагодарил Россию за возможность проведения встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС.
"На ваш вопрос о сроках, символичности и роли, все, что я хотел бы сказать на данном этапе, это то, что мы находимся в Казани, мы находимся в России, и я думаю, что мы, безусловно, можем поблагодарить Россию за предоставленную возможность", - сказал Мисри в ходе специального брифинга, отвечая на вопрос о роли России в прошедшей встрече.
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Прошедшие в Казани переговоры - первая двусторонняя встреча Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх. Последний раз лидеры Индии и Китая проводили двустороннюю встречу в октябре 2019 года, когда Си Цзиньпин посетил Индию с неформальным визитом.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50-60 тысяч военнослужащих.
В начале этой недели первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничном районе Ладакх. Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.