https://ria.ru/20241023/vstrecha-1979635927.html

МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина

МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.10.2024

МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина

Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри поблагодарил Россию за возможность проведения встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:43

2024-10-23T17:43

2024-10-23T17:43

в мире

индия

китай

россия

си цзиньпин

нарендра моди

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618928_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_4380750850a11e44a65e07a7fc1e3805.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри поблагодарил Россию за возможность проведения встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС. "На ваш вопрос о сроках, символичности и роли, все, что я хотел бы сказать на данном этапе, это то, что мы находимся в Казани, мы находимся в России, и я думаю, что мы, безусловно, можем поблагодарить Россию за предоставленную возможность", - сказал Мисри в ходе специального брифинга, отвечая на вопрос о роли России в прошедшей встрече. Прошедшие в Казани переговоры - первая двусторонняя встреча Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх. Последний раз лидеры Индии и Китая проводили двустороннюю встречу в октябре 2019 года, когда Си Цзиньпин посетил Индию с неформальным визитом. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50-60 тысяч военнослужащих. В начале этой недели первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничном районе Ладакх. Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

индия

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, китай, россия, си цзиньпин, нарендра моди, саммит брикс в казани в 2024 году