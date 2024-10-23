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МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.10.2024
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17:43 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vstrecha-1979635927.html
МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина
МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.10.2024
МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина
Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри поблагодарил Россию за возможность проведения встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:43
2024-10-23T17:43
в мире
индия
китай
россия
си цзиньпин
нарендра моди
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618928_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_4380750850a11e44a65e07a7fc1e3805.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри поблагодарил Россию за возможность проведения встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС. "На ваш вопрос о сроках, символичности и роли, все, что я хотел бы сказать на данном этапе, это то, что мы находимся в Казани, мы находимся в России, и я думаю, что мы, безусловно, можем поблагодарить Россию за предоставленную возможность", - сказал Мисри в ходе специального брифинга, отвечая на вопрос о роли России в прошедшей встрече. Прошедшие в Казани переговоры - первая двусторонняя встреча Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх. Последний раз лидеры Индии и Китая проводили двустороннюю встречу в октябре 2019 года, когда Си Цзиньпин посетил Индию с неформальным визитом. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50-60 тысяч военнослужащих. В начале этой недели первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничном районе Ладакх. Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, индия, китай, россия, си цзиньпин, нарендра моди, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индия, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году

МИД Индии поблагодарил Россию за ее роль во встрече Моди и Си Цзиньпина

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри поблагодарил Россию за возможность проведения встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС.
"На ваш вопрос о сроках, символичности и роли, все, что я хотел бы сказать на данном этапе, это то, что мы находимся в Казани, мы находимся в России, и я думаю, что мы, безусловно, можем поблагодарить Россию за предоставленную возможность", - сказал Мисри в ходе специального брифинга, отвечая на вопрос о роли России в прошедшей встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
Прошедшие в Казани переговоры - первая двусторонняя встреча Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх. Последний раз лидеры Индии и Китая проводили двустороннюю встречу в октябре 2019 года, когда Си Цзиньпин посетил Индию с неформальным визитом.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50-60 тысяч военнослужащих.
В начале этой недели первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничном районе Ладакх. Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
В миреИндияКитайРоссияСи ЦзиньпинНарендра МодиСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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