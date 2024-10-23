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Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник
Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024
Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник
В Москву прибыл с визитом заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:52
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Москву прибыл с визитом заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Абу Марзук прибыл в Москву", — сказал он.По словам собеседника агентства, у Марзука запланированы несколько встреч.Последний раз он приезжал в Россию на консультации в июне.Накануне в Казань на саммит БРИКС прилетел президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас.Израильская армия 16 октября заявила о ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что он был убит выстрелом из танка. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка. Президент США Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. ХАМАС признало гибель главы политбюро.Власти еврейского государства считают Синвара главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считается погибшим. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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москва, хамас, в мире, муса абу марзук, россия
Москва, ХАМАС, В мире, Муса Абу Марзук, Россия
Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Москву прибыл с визитом заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Абу Марзук прибыл в Москву", — сказал он.
По словам собеседника агентства, у Марзука запланированы несколько встреч.
Последний раз он приезжал в Россию на консультации в июне.
Накануне в Казань на саммит БРИКС прилетел президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас.
Израильская армия 16 октября заявила о ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что он был убит выстрелом из танка. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка. Президент США Джо Байден
заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. ХАМАС признало гибель главы политбюро.
Власти еврейского государства считают Синвара главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль
7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считается погибшим. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.