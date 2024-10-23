https://ria.ru/20241023/vizit-1979518201.html

Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник

Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024

Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву, сообщил источник

В Москву прибыл с визитом заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:52

2024-10-23T11:52

2024-10-23T13:03

москва

хамас

в мире

муса абу марзук

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Москву прибыл с визитом заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Абу Марзук прибыл в Москву", — сказал он.По словам собеседника агентства, у Марзука запланированы несколько встреч.Последний раз он приезжал в Россию на консультации в июне.Накануне в Казань на саммит БРИКС прилетел президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас.Израильская армия 16 октября заявила о ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что он был убит выстрелом из танка. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка. Президент США Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. ХАМАС признало гибель главы политбюро.Власти еврейского государства считают Синвара главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считается погибшим. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20241021/putin-1979186025.html

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, хамас, в мире, муса абу марзук, россия