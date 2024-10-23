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Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
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11:15 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/ushakov-1979508809.html
Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского
Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложения Владимира Зеленского о многом говорят - в его планах нет переговоров. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:15
2024-10-23T11:15
политика
россия
юрий ушаков
владимир зеленский
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложения Владимира Зеленского о многом говорят - в его планах нет переговоров. "Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит", - сказал Ушаков журналистам с улыбкой.
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политика, россия, юрий ушаков, владимир зеленский
Политика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский
Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского

Ушаков: предложения Зеленского о многом говорят, в его планах нет переговоров

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Юрий Ушаков . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложения Владимира Зеленского о многом говорят - в его планах нет переговоров.
"Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит", - сказал Ушаков журналистам с улыбкой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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ПолитикаРоссияЮрий УшаковВладимир Зеленский
 
 
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