https://ria.ru/20241023/ushakov-1979508809.html

Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского

Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024

Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложения Владимира Зеленского о многом говорят - в его планах нет переговоров. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:15

2024-10-23T11:15

2024-10-23T11:15

политика

россия

юрий ушаков

владимир зеленский

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложения Владимира Зеленского о многом говорят - в его планах нет переговоров. "Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит", - сказал Ушаков журналистам с улыбкой.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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политика, россия, юрий ушаков, владимир зеленский