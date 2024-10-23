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Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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10:18 23.10.2024 (обновлено: 10:43 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ushakov-1979495585.html
Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС
Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС
Президент России Владимир Путин провел практически со всеми коллегами из стран БРИКС, приехавшими на саммит в Казань, беседы тет-а-тет и обсудил самые важные и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:18
2024-10-23T10:43
в мире
юрий ушаков
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владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел практически со всеми коллегами из стран БРИКС, приехавшими на саммит в Казань, беседы тет-а-тет и обсудил самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Он напомнил, что накануне у Путина было несколько двусторонних встреч на полях саммита, а вечером состоялся неформальный ужин с лидерами государств. По словам Ушакова, за ужином много говорили о Казани, Татарстане, об истории и реке Волге — о ее значении для русского человека."А потом затронули и ряд тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС", — добавил помощник президента.На уточняющий вопрос, обсуждалась ли при этом украинская тематика, он ответил утвердительно."А потом была тоже интересная вещь. Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера", — сказал Ушаков.Он отметил, что этот вопрос Путин обсуждал не со всеми участниками саммита: с некоторыми был обстоятельный разговор, а с кем-то эту тему президент вообще не затрагивал.Ушаков упомянул, что текст итоговой декларации саммита с позицией БРИКС по украинскому вопросу уже согласован. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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в мире, юрий ушаков, россия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Юрий Ушаков, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС

Ушаков: Путин обсудил тему Украины на неформальном ужине с лидерами стран БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНеформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел практически со всеми коллегами из стран БРИКС, приехавшими на саммит в Казань, беседы тет-а-тет и обсудил самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он напомнил, что накануне у Путина было несколько двусторонних встреч на полях саммита, а вечером состоялся неформальный ужин с лидерами государств. По словам Ушакова, за ужином много говорили о Казани, Татарстане, об истории и реке Волге — о ее значении для русского человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
Вчера, 08:00
"А потом затронули и ряд тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС", — добавил помощник президента.
На уточняющий вопрос, обсуждалась ли при этом украинская тематика, он ответил утвердительно.
«
"А потом была тоже интересная вещь. Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера", — сказал Ушаков.
Он отметил, что этот вопрос Путин обсуждал не со всеми участниками саммита: с некоторыми был обстоятельный разговор, а с кем-то эту тему президент вообще не затрагивал.
Ушаков упомянул, что текст итоговой декларации саммита с позицией БРИКС по украинскому вопросу уже согласован.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
В миреЮрий УшаковРоссияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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