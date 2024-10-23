https://ria.ru/20241023/ukraina-1979582897.html

На Украине преподавателя отстранили от работы из-за видео на русском языке

На Украине преподавателя отстранили от работы из-за видео на русском языке - РИА Новости, 23.10.2024

На Украине преподавателя отстранили от работы из-за видео на русском языке

Преподавателя Львовского государственного университета физкультуры отстранили от работы из-за использования русскоязычных материалов на лекциях, сообщил в среду РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:26

2024-10-23T15:26

2024-10-23T15:26

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Преподавателя Львовского государственного университета физкультуры отстранили от работы из-за использования русскоязычных материалов на лекциях, сообщил в среду украинский телеканал "ТСН". "Языковой скандал во львовском вузе: преподавательницу физкультуры отстранили от работы за трансляцию российского видео на лекциях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным телеканала, преподаватель Львовского государственного университета физкультуры Мария Лужная использовала на своих лекциях обучающие видео из медицинского центра в Санкт-Петербурге на русском языке. Возмущенные студенты добились отстранения Лужной от работы и вынесения ей выговора. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.

https://ria.ru/20241021/berlin-1979140310.html

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978980941.html

https://ria.ru/20241015/oon-1978089639.html

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в мире, украина, россия, санкт-петербург, верховная рада украины, еврокомиссия, оон