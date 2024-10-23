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Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов - РИА Новости, 23.10.2024
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Туризм
 
15:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/turizm-1979577250.html
Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов
Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов - РИА Новости, 23.10.2024
Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов
Уже 56 национальных туристических маршрутов разработано на сегодняшний день в России - они объединяют 50 регионов и позволяют путешественникам увидеть самые... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:07
2024-10-23T15:07
туризм
новости - туризм
россия
ленинградская область
дмитрий чернышенко
максим решетников
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Уже 56 национальных туристических маршрутов разработано на сегодняшний день в России - они объединяют 50 регионов и позволяют путешественникам увидеть самые интересные достопримечательности страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Развитие туристической инфраструктуры – это комплексная задача, которую правительство решает по поручению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы повышаем доступность отдыха для россиян и создаем новые маршруты. Путешествия по России безопасны, доступны и комфортны", – приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата. "Сегодня уже 56 национальных маршрутов объединяют 50 субъектов, позволяя путешественникам увидеть интересные достопримечательности нашей страны. Тем самым мы популяризируем внутренний туризм, раскрывая потенциал регионов", - сказал вице-премьер. По его словам, национальные маршруты проходят во всех федеральных округах, а лидером является Северо-Запад, где 16 маршрутов получили статус национальных. Больше всего национальных маршрутов в Ленинградской области. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе каждого маршрута – выверенный комплекс туристических услуг, который позволяет путешественникам за короткое время глубоко погрузиться в историю и культуру территории, узнать ее этнографические и гастрономические особенности. "Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и дополнительный инструмент продвижения и привлечения туристов, а также возможность получения средств нацпроекта на обустройство инфраструктуры. Для путешественников – гарантия высокого качества, продуманность и зачастую большая доступность поездки", – процитировали Решетникова в аппарате вице-премьера. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, все национальные турмаршруты продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, где разместиться и остановиться, безопасны и комфортны. "Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператоров, либо поехать самостоятельно", – приводятся в сообщении слова Ломидзе. Согласно исследованию АТОР, данные которого также приведены в сообщении, самыми популярными у организованных туристов стали маршруты "Гранд тур "Вся Карелия", а также "Истории и тайны средневекового Выборга", "Жигулевские выходные", "Здравствуй, Алтай" и "Архангельск – здесь начинается Арктика".
https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html
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новости - туризм, россия, ленинградская область, дмитрий чернышенко, максим решетников, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ленинградская область, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов

Чернышенко: уже 56 национальных туристических маршрутов разработано в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Уже 56 национальных туристических маршрутов разработано на сегодняшний день в России - они объединяют 50 регионов и позволяют путешественникам увидеть самые интересные достопримечательности страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Развитие туристической инфраструктуры – это комплексная задача, которую правительство решает по поручению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы повышаем доступность отдыха для россиян и создаем новые маршруты. Путешествия по России безопасны, доступны и комфортны", – приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата.
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"Сегодня уже 56 национальных маршрутов объединяют 50 субъектов, позволяя путешественникам увидеть интересные достопримечательности нашей страны. Тем самым мы популяризируем внутренний туризм, раскрывая потенциал регионов", - сказал вице-премьер. По его словам, национальные маршруты проходят во всех федеральных округах, а лидером является Северо-Запад, где 16 маршрутов получили статус национальных. Больше всего национальных маршрутов в Ленинградской области.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе каждого маршрута – выверенный комплекс туристических услуг, который позволяет путешественникам за короткое время глубоко погрузиться в историю и культуру территории, узнать ее этнографические и гастрономические особенности.
"Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и дополнительный инструмент продвижения и привлечения туристов, а также возможность получения средств нацпроекта на обустройство инфраструктуры. Для путешественников – гарантия высокого качества, продуманность и зачастую большая доступность поездки", – процитировали Решетникова в аппарате вице-премьера.
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Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, все национальные турмаршруты продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, где разместиться и остановиться, безопасны и комфортны. "Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператоров, либо поехать самостоятельно", – приводятся в сообщении слова Ломидзе.
Согласно исследованию АТОР, данные которого также приведены в сообщении, самыми популярными у организованных туристов стали маршруты "Гранд тур "Вся Карелия", а также "Истории и тайны средневекового Выборга", "Жигулевские выходные", "Здравствуй, Алтай" и "Архангельск – здесь начинается Арктика".
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