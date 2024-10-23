https://ria.ru/20241023/turizm-1979577250.html

Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов

Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов - РИА Новости, 23.10.2024

Чернышенко рассказал о создании национальных туристических маршрутов

Уже 56 национальных туристических маршрутов разработано на сегодняшний день в России - они объединяют 50 регионов и позволяют путешественникам увидеть самые... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:07

2024-10-23T15:07

2024-10-23T15:07

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Уже 56 национальных туристических маршрутов разработано на сегодняшний день в России - они объединяют 50 регионов и позволяют путешественникам увидеть самые интересные достопримечательности страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Развитие туристической инфраструктуры – это комплексная задача, которую правительство решает по поручению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы повышаем доступность отдыха для россиян и создаем новые маршруты. Путешествия по России безопасны, доступны и комфортны", – приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата. "Сегодня уже 56 национальных маршрутов объединяют 50 субъектов, позволяя путешественникам увидеть интересные достопримечательности нашей страны. Тем самым мы популяризируем внутренний туризм, раскрывая потенциал регионов", - сказал вице-премьер. По его словам, национальные маршруты проходят во всех федеральных округах, а лидером является Северо-Запад, где 16 маршрутов получили статус национальных. Больше всего национальных маршрутов в Ленинградской области. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе каждого маршрута – выверенный комплекс туристических услуг, который позволяет путешественникам за короткое время глубоко погрузиться в историю и культуру территории, узнать ее этнографические и гастрономические особенности. "Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и дополнительный инструмент продвижения и привлечения туристов, а также возможность получения средств нацпроекта на обустройство инфраструктуры. Для путешественников – гарантия высокого качества, продуманность и зачастую большая доступность поездки", – процитировали Решетникова в аппарате вице-премьера. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, все национальные турмаршруты продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, где разместиться и остановиться, безопасны и комфортны. "Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператоров, либо поехать самостоятельно", – приводятся в сообщении слова Ломидзе. Согласно исследованию АТОР, данные которого также приведены в сообщении, самыми популярными у организованных туристов стали маршруты "Гранд тур "Вся Карелия", а также "Истории и тайны средневекового Выборга", "Жигулевские выходные", "Здравствуй, Алтай" и "Архангельск – здесь начинается Арктика".

https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html

https://realty.ria.ru/20241003/khusnullin-1976203681.html

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978381629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, ленинградская область, дмитрий чернышенко, максим решетников, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)