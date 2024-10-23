https://ria.ru/20241023/terakt-1979646188.html

Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре

Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024

Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре

Генсек НАТО Марк Рютте осудил теракт в Анкаре, в результате которого есть погибшие и раненые, а также выразил поддержку Турции. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:18

2024-10-23T18:18

2024-10-23T18:18

в мире

анкара (провинция)

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реджеп тайип эрдоган

нато

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте осудил теракт в Анкаре, в результате которого есть погибшие и раненые, а также выразил поддержку Турции. "Глубоко обеспокоен сообщениями о погибших и раненых в Анкаре. НАТО выражает поддержку своему союзнику - Турции. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и внимательно следим за развитием ситуации", - написал Рютте в соцсети X. Он также сообщил, что обсудил теракт по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

https://ria.ru/20241023/terakt-1979597603.html

анкара (провинция)

турция

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