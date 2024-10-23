https://ria.ru/20241023/terakt-1979646188.html
Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре
Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024
Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре
Генсек НАТО Марк Рютте осудил теракт в Анкаре, в результате которого есть погибшие и раненые, а также выразил поддержку Турции. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:18
2024-10-23T18:18
2024-10-23T18:18
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте осудил теракт в Анкаре, в результате которого есть погибшие и раненые, а также выразил поддержку Турции. "Глубоко обеспокоен сообщениями о погибших и раненых в Анкаре. НАТО выражает поддержку своему союзнику - Турции. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и внимательно следим за развитием ситуации", - написал Рютте в соцсети X. Он также сообщил, что обсудил теракт по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
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в мире, анкара (провинция), турция, марк рютте, реджеп тайип эрдоган, нато, происшествия
В мире, Анкара (провинция), Турция, Марк Рютте, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Происшествия
Генсек НАТО Рютте осудил теракт в Анкаре
Генсек НАТО Рютте выразил поддержку Турции, осудив теракт в Анкаре
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте осудил теракт в Анкаре, в результате которого есть погибшие и раненые, а также выразил поддержку Турции.
"Глубоко обеспокоен сообщениями о погибших и раненых в Анкаре. НАТО выражает поддержку своему союзнику - Турции. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и внимательно следим за развитием ситуации", - написал Рютте в соцсети X.
Он также сообщил, что обсудил теракт по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
.
В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.