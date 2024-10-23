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В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща - РИА Новости, 23.10.2024
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06:38 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sud-1979467031.html
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща - РИА Новости, 23.10.2024
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща
Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:38
2024-10-23T06:38
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. Как установил суд, мать ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребёнка развился острый гастроэнтерит. За медпомощью родительница не обратилась вовремя. Более того, она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, что усугубило течение болезни. А когда состояние малыша значительно ухудшилось, мать не вызвала "скорую" на дом, а самостоятельно отнесла его в поликлинику на прием к педиатру. В результате медицинская помощь была оказана несвоевременно, и ребенок скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы. "Серышевский районный суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа", - говорится в сообщении. В суде подсудимая вину признала, раскаялась, уточняется в тексте.
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща

В Приамурье мать, накормившая младенца борщом, получила семь месяцев колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
Как установил суд, мать ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребёнка развился острый гастроэнтерит. За медпомощью родительница не обратилась вовремя. Более того, она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, что усугубило течение болезни. А когда состояние малыша значительно ухудшилось, мать не вызвала "скорую" на дом, а самостоятельно отнесла его в поликлинику на прием к педиатру. В результате медицинская помощь была оказана несвоевременно, и ребенок скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы.
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"Серышевский районный суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа", - говорится в сообщении.
В суде подсудимая вину признала, раскаялась, уточняется в тексте.
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