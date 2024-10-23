https://ria.ru/20241023/sud-1979467031.html

В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща

В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща - РИА Новости, 23.10.2024

В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща

Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:38

2024-10-23T06:38

2024-10-23T06:38

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. Как установил суд, мать ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребёнка развился острый гастроэнтерит. За медпомощью родительница не обратилась вовремя. Более того, она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, что усугубило течение болезни. А когда состояние малыша значительно ухудшилось, мать не вызвала "скорую" на дом, а самостоятельно отнесла его в поликлинику на прием к педиатру. В результате медицинская помощь была оказана несвоевременно, и ребенок скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы. "Серышевский районный суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа", - говорится в сообщении. В суде подсудимая вину признала, раскаялась, уточняется в тексте.

https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html

https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область