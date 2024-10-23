https://ria.ru/20241023/sud-1979467031.html
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща - РИА Новости, 23.10.2024
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща
Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:38
2024-10-23T06:38
2024-10-23T06:38
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. Как установил суд, мать ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребёнка развился острый гастроэнтерит. За медпомощью родительница не обратилась вовремя. Более того, она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, что усугубило течение болезни. А когда состояние малыша значительно ухудшилось, мать не вызвала "скорую" на дом, а самостоятельно отнесла его в поликлинику на прием к педиатру. В результате медицинская помощь была оказана несвоевременно, и ребенок скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы. "Серышевский районный суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа", - говорится в сообщении. В суде подсудимая вину признала, раскаялась, уточняется в тексте.
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, умершего от борща
В Приамурье мать, накормившая младенца борщом, получила семь месяцев колонии
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Серышевский районный суд вынес приговор матери семимесячного мальчика, умершего от кормления его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
Как установил суд, мать ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребёнка развился острый гастроэнтерит. За медпомощью родительница не обратилась вовремя. Более того, она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком, что усугубило течение болезни. А когда состояние малыша значительно ухудшилось, мать не вызвала "скорую" на дом, а самостоятельно отнесла его в поликлинику на прием к педиатру. В результате медицинская помощь была оказана несвоевременно, и ребенок скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы.
"Серышевский районный суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа", - говорится в сообщении.
В суде подсудимая вину признала, раскаялась, уточняется в тексте.